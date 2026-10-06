"Показник неповаги": експерт пояснив, чому Росія атакувала Київ під час візиту Мерца

Візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва не зупинив російських окупантів від продовження терору проти української столиці. Більше того, обстріли в день візиту політика стали відвертою демонстрацією того, що Москва не вважає Європу повноцінним учасником переговорів.

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Ситуація під час візиту німецького канцлера показала зміну логіки, якої раніше дотримувалася Росія. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.

Ігнорування дипломатичних попереджень

За словами експерта, раніше перед візитами високопоставлених західних лідерів Москву попереджали дипломатичними каналами, і РФ тимчасово припиняла атаки, щоб уникнути військових провокацій.

За його словами, наражаючи на небезпеку главу німецької держави, Кремль демонструє світові готовність до будь-якого розвитку подій, не зважаючи на ризики прямого зіткнення. Крім того, таким чином росіяни продовжують чинити психологічний тиск на українське суспільство.

"Дійсно, обстріли не припинялися. Це черговий показник абсолютної неповаги з боку Москви загалом до Європейського Союзу, її лідерів і Німеччини зокрема. Але тут є ще один важливий момент. Кінцева ціль росіян у всіх цих обстрілах, які відбуваються останнім часом, в ударах по інфраструктурі – це когнітивна операція, ментальний тиск на українське суспільство", – підкреслив Котов.

Роль Європи в переговорах

Експерт наголошує, що подібними діями Росія намагається продемонструвати своє ставлення до ролі Європейського Союзу в майбутніх можливих переговорах.

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"Вони показують: ми не бачимо Європу як перемовника. Ми не бачимо місця Європи за столом переговорів. Ми бачимо місце Європи, перепрошую, на столі переговорів, де ми спільно зі Сполученими Штатами і Китаєм будемо ділити ту саму Європу", – зазначив Котов.

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 жовтня до Києва з офіційним візитом прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Приїзд німецького високопоставленого чиновника не анонсувався заздалегідь. Під час візиту до української столиці глава німецького уряду анонсував додаткову військову та фінансову допомогу.

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