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Погроз Україні не було: США сподіваються, що дизельна угода пом'якшить позицію Москви щодо мирних переговорів – Reuters

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
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Погроз Україні не було: США сподіваються, що дизельна угода пом'якшить позицію Москви щодо мирних переговорів – Reuters
Володимир Путін і Дональд Трамп. Архівне фото

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з українськими представниками в Маямі у п’ятницю. Вони пояснили, що домовленість щодо експорту російського дизельного пального має допомогти відновити тристоронні переговори про завершення війни в Україні.

Про зустріч повідомляє Reuters із посиланням на трьох людей, обізнаних із її перебігом. За словами двох співрозмовників агентства, які говорили на умовах анонімності, американські представники визнали, що російський президент Володимир Путін поки не готовий домовлятися про завершення війни.

Попередні зусилля щодо запуску тривалих переговорів про припинення війни не дали результату. Тому американська сторона розглядає нові підходи, які могли б спонукати Москву повернутися до діалогу.

Під час зустрічі в Маямі Віткофф і Кушнер повідомили українським представникам, що угода, про яку оголосили минулого тижня, є частиною цієї стратегії. Вона передбачає дозвіл на експорт російського дизельного пального.

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Що відомо про угоду

За інформацією джерел Reuters, у Вашингтоні сподіваються, що домовленість допоможе відновити тристоронні переговори. Водночас співрозмовники агентства зазначили, що Путін наразі не готовий вести переговори про завершення війни, яка триває вже чотири з половиною роки.

Подробиці про конкретні умови угоди, її економічні параметри та можливі строки відновлення переговорів у наведеному повідомленні Reuters не уточнюються.

Як повідомляв OBOZ.UA:

11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

Попри те, від початку доби 12 жовтня Росія атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні. По всій країні внаслідок російських атак постраждали 33 людини.

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