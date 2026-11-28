Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на заяви співголови німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель, яка запропонувала передати Росії українські території та повторила тези російської пропаганди. Український дипломат закликав політикиню натомість поспілкуватися з родинами людей, які загинули внаслідок російської агресії.

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Про це Тихий написав у соцмережі X. Він наголосив, що Вайдель фактично повторює наративи Кремля, звинувачуючи Україну у війні, а не Росію, яка розпочала агресію ще у 2014 році.

Це не альтернатива для Німеччини, а альтернатива реальності

Тихий назвав заяви німецької політикині повторенням російської пропаганди та "альтернативою реальності". Він наголосив, що її слова свідчать або про не розуміння причин російської агресії, або про свідому маніпуляцію.

"Прикро, що Аліса Вайдель слово в слово повторює російські пропагандистські наративи та, в унісон із Путіним, звинувачує у війні Україну, а не Росію. Це не альтернатива для Німеччини, а радше альтернатива реальності", – заявив речник МЗС.

Він нагадав, що саме Росія розпочала війну проти України у 2014 році, а перед повномасштабним вторгненням в односторонньому порядку зруйнувала Мінські домовленості.

Дипломат також звернув увагу на те, що протягом років війни російські удари завдали найбільших руйнувань саме тим українським регіонам, які Путін обіцяв "захистити" від утисків.

Поговоріть із родинами убитих українців

Тихий наголосив, що шлях до миру має починатися з правди, а не з брехливих тверджень і пропагандистських маніпуляцій.

Речник підкреслив, що якщо німецька політикиня хоче отримати об'єктивну картину війни та зрозуміти біль українців, їй варто поспілкуватися з родинами загиблих від російських атак замість споживання російської пропаганди.

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"Якщо пані Вайдель хоче отримати об'єктивне уявлення про цю війну та біль, якого зазнали українці, їй слід поговорити з родинами, які втратили близьких через напад Росії, замість того, щоб споживати російську пропаганду. Це допоможе швидко повернути відчуття реальності", – зазначив речник українського МЗС.

Він також застеріг від пропозицій поступитися частиною чужої території заради припинення війни. За словами Тихого, історія Європи вже неодноразово демонструвала, що спроби умиротворити агресора лише створюють передумови для масштабнішого конфлікту.

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"Пропозиції "годувати" агресора частиною чужої території заради миру вже призводили до катастрофи в Європі. Ми не повинні повторювати помилок минулого", – наголосив дипломат.

Як повідомляв OBOZ.UA, співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель закликала віддати Кремлю частину України, звинуватила Україну в обстрілах Донбасу до повномасштабного вторгнення та назвала події 2013–2014 років "держпереворотом".