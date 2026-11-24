Вище керівництво України та Угорщини останніми тижнями встигло досягнути певних домовленостей у питаннях, які попередній угорський уряд використовував для загострення відносин між країна. Серед інших, досягнуті домовленості у питаннях, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

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Про це 24 листопада оголосив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі в Ужгороді з президентом України Володимиром Зеленським. Загалом, за словами угорського політика, було погоджено десять питань.

Що сказав Мадяр

"Сьогодні ми будуємо відносини між нашими країнами, які отримують нову історію. І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини", – заявив Петер Мадяр.

Прем’єр Угорщини не уточнив, які інші питання були погоджені, а також як само було погоджено мовне питання.

Та в будь-якому разі узгодження зазначених моментів можна вважати значним прогресом у відношеннях країн.

Окремо Мадяр подякував Зеленському за можливість разом вшанувати пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи країну від російської агресії.

Що передувало

Угорський прем’єр нагадав, що вперше відвідав це кладовище у 2024 році, коли ще був опозиційним політиком. Тоді він прибув до України після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

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"Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло", – розповів він.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 23 листопада, прем'єр Угорщини Петер Мадяр оголосив про поїздку на Закарпаття. Коли саме відбудеться візит, він не уточнив, анонсуючи лише зустріч з місцевою угорською громадою.

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