Нобелівську премію миру 2026 року отримала 85-річна юристка з ЮАР індійського (тамільського) походження, суддя та міжнародна правозахисниця Наванетхем ["Наві"] Піллей.

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Піллей у різні роки була Верховним комісаром ООН з прав людини та суддею Міжнародного кримінального суду (з яким нещадно воює Трамп).

Донедавна Піллей очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території,

тобто її нагородження було деякою мірою й певним привітом Ізраїлєві.

Трамп, таким чином, знову "пролетів", хоча й каже, що закінчив вісім війн:

Камбоджа – Таїланд;

Косово – Сербія;

ДР Конго – Руанда;

Індія – Пакистан;

Ізраїль – Іран;

Єгипет – Ефіопія;

Азербайджан – Вірменія;

Ізраїль – ХАМАС,

які дійсно були так чи інакше практично закінчені/призупинені за [якоїсь] його безпосередньої участі.

Тож Трамп, хоча, поза сумнівами, цілком йобнутий і, можливо, навіть покидьок, але ж на Нобелівську премію миру, безумовно, заслуговував – цього в нього не відібрати.

Але ж знову відібрали. Примудрившися плюнути при цьому не тільки в Ізраїль (з яким боролася нова лавреатка, але якому вже не звикати),

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а й в Україну, бо присудження йому жаданої премії було б для нього додатковим стимулом для закінчення ще й "головної" – нашої – війни, щоб довести світові безпомилковість цього нагородження!

Для цього, власне, й існує ця премія – нагороджувати, щоб ЗАОХОЧУВАТИ!!!

Втім, він і сам винний. Бо надто тиснув. Надто хотів і цього не приховував, а навпаки – нагороду фактично вимагав. Цього, звісно, не люблять.

Головні історії дня

Між іншим, у минулому Нобелівську премію миру отримували чотири президенти США:

в зворотньому порядку –

демократ Барак Обама (2009 року),

демократ Джиммі Картер (2002-го) -

щодо обох ніхто й зараз не може збагнути, за що саме

(приміром, щодо Обами припускали, що на честь дня народження собаки його доньки),

демократ Вудро Вільсон (1919-го)

і республіканець Теодор Рузвельт (1906-го, тобто 120 років тому)…

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