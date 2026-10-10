Поганий меседж не стільки Трампові (то таке), скільки Ізраїлєві, а головне – Україні
Нобелівську премію миру 2026 року отримала 85-річна юристка з ЮАР індійського (тамільського) походження, суддя та міжнародна правозахисниця Наванетхем ["Наві"] Піллей.
Піллей у різні роки була Верховним комісаром ООН з прав людини та суддею Міжнародного кримінального суду (з яким нещадно воює Трамп).
Донедавна Піллей очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території,
тобто її нагородження було деякою мірою й певним привітом Ізраїлєві.
Трамп, таким чином, знову "пролетів", хоча й каже, що закінчив вісім війн:
Камбоджа – Таїланд;
Косово – Сербія;
ДР Конго – Руанда;
Індія – Пакистан;
Ізраїль – Іран;
Єгипет – Ефіопія;
Азербайджан – Вірменія;
Ізраїль – ХАМАС,
які дійсно були так чи інакше практично закінчені/призупинені за [якоїсь] його безпосередньої участі.
Тож Трамп, хоча, поза сумнівами, цілком йобнутий і, можливо, навіть покидьок, але ж на Нобелівську премію миру, безумовно, заслуговував – цього в нього не відібрати.
Але ж знову відібрали. Примудрившися плюнути при цьому не тільки в Ізраїль (з яким боролася нова лавреатка, але якому вже не звикати),
а й в Україну, бо присудження йому жаданої премії було б для нього додатковим стимулом для закінчення ще й "головної" – нашої – війни, щоб довести світові безпомилковість цього нагородження!
Для цього, власне, й існує ця премія – нагороджувати, щоб ЗАОХОЧУВАТИ!!!
Втім, він і сам винний. Бо надто тиснув. Надто хотів і цього не приховував, а навпаки – нагороду фактично вимагав. Цього, звісно, не люблять.
Між іншим, у минулому Нобелівську премію миру отримували чотири президенти США:
в зворотньому порядку –
демократ Барак Обама (2009 року),
демократ Джиммі Картер (2002-го) -
щодо обох ніхто й зараз не може збагнути, за що саме
(приміром, щодо Обами припускали, що на честь дня народження собаки його доньки),
демократ Вудро Вільсон (1919-го)
і республіканець Теодор Рузвельт (1906-го, тобто 120 років тому)…
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!