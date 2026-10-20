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"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
5,5 т.
"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. Відео
Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України має закінчитися. Серед причин він назвав руйнування української енергосистеми внаслідок російських атак, а також значні втрати російської армії.

За словами Рубіо, щомісяця від 20 до 25 тисяч росіян гинуть, намагаючись просуватися українською територією. Про це він сказав в етері DRM News, підсумувавши, що все це – "погані речі".

Рубіо згадав про російські втрати

Марко Рубіо пояснив, чому, на його думку, війна має завершитися. Серед аргументів держсекретар США згадав не лише руйнування української енергетики, а й втрати російської армії.

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"Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, полягає в тому, що енергосистема України зазнає нищівних руйнувань", – заявив він.

Однак далі Рубіо звернув увагу й на долю російських окупантів, які продовжують наступати в Україні.

"Одна з причин, чому ця війна має закінчитися, полягає в тому, що щомісяця 20–25 тисяч росіян гинуть, намагаючись просуватися в Україні", – сказав держсекретар США.

Після цього він підсумував: "Усе це – погані речі".

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що позиція Вашингтона щодо підтримки України у сфері оборони залишається незмінною. За його словами, американська сторона продовжує дотримуватися раніше визначеного підходу.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо трьох важливих для України питань. Сторони обговорили перехоплювачі для протидії балістичним ракетам, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield. Зеленський подякував американській стороні за готовність допомогти та чітку позицію.

Раніше Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити".

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