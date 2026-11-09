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"Подивіться, що я зробив": Трамп висловився про стосунки з Путіним та Зеленським і назвав "причину", чому війна в Україні скінчиться

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
1,5 т.
Фотографія Президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США  Дональд Трамп заявив про "хороші стосунки" з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він не відповів на запитання, кому з них довіряє більше – і не погодився з тим, що перешкодою на шляху до миру є російський диктатор.

В  уяві Трампа ніхто й ніколи не був жорсткішим з Росією, ніж він – і саме президент США, мовляв,  стане "причиною", з якої Кремль завершить агресію проти України. Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу 60 Minutes, розшифровку якого опублікували у CBS News.

Трамп назвав себе єдиною "причиною" завершення російсько-української війни

Розмову про Україну інтерв'юер розпочав із нагадування: Трамп прийшов до влади, обіцяючи  встановити мир в Україні за лічені години або дні. За майже два роки потому війна все ще триває. Що ж, у такому разі, є найбільшою перешкодою на шляху до миру, поцікавився співрозмовник Трампа.

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Трамп зізнався, що сподівається потрапити до раю, і заявив про ненависть до ворогів

Той причиною продовження війни назвав "ненависть" між очільниками воюючих держав.

"Це була ненависть між Зеленським і Путіним. Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Нульовий шанс. Але вона почалася. Тож я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", – сказав президент США.

На запитання, кому довіряє більше, Зеленському чи Путіну, Трамп відповідати відмовився – і одразу ж зробив дуже самовпевнену заяву.

"Я б волів не говорити (кому довіряє більше. ––Ред.), але я ладнаю з обома. Я вірю, що ця війна закінчиться, і вона закінчиться скоро. І єдина причина, чому вона закінчиться, це я. Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть", – сказав він.

Трамп також спробував обілити агресора: мовляв, Росія дійсно напала, але "коли вони (Зеленський і Путін. ––Ред.) вперше зустрілися, до Росії проявили велику неповагу". 

Президент США також знову повторив маячню, що під час його першої каденції "війни ніколи не було" (коли Трамп прийшов до влади у 2016-му, війна на Донбасі тривала вже два роки) – і "вона ніколи не мала статися, хоча це й було найзаповітнішим бажанням президент Путіна".

Трамп також відкинув твердження інтерв'юера, що Путін водить його за носа – і заявив, що був жорстким з Росією, як ніхто досі.

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я. Подивіться на нашу торгівлю. Подивіться, що я зробив з ними в торгівлі, з санкціями та всім іншим... Я не скасовував санкції щодо дизельного палива. Я зробив так, що Росія могла постачати не нам, а всьому світу тисячі й тисячі барелів нафти, дизельного палива, які  були потрібні", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZ.UA, у цьому ж інтерв'ю Трамп натякнув на можливу зміну території України після завершення війни.

За його словами, після укладання мирної угоди з РФ територія нашої держави "матиме дещо інші обриси".

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