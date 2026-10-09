''Подарунки Путіну не спрацюють на мир'': Зеленський назвав дозвіл РФ продавати нафту ''інвестицією у війну''

Президент Володимир Зеленський відреагував на дозвіл продавати російські нафтопродукти, який Кремлю надав президент США Дональд Трамп. Це очевидна слабкість, яка грає на руку державі-агресору та його повномасштабному вторгненню.

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Глава Української держави написав про це ввечері 9 жовтня у Telegram-каналі. Він наголосив, що подібні подарунки для російського диктатора Володимира Путіна "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

"Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", – пояснив Зеленський.

Слабкість не допоможе врегулювати війну. Президент нагадав, що після нещодавнього рішення ЄС зняти санкції з двох російських олігархів окупаційне військо тільки посилило обстріли України і "знущання з людей". Лише за цей тиждень РФ атакувала житловий будинок у Прилуках, автобуси у Краматорську, енергетичну інфраструктуру в Києві й інші цивільні цілі в Дніпрі, Харкові, Одесі та в інших містах. Загинули десятки мирних жителів, сотні отримали поранення.

Таким терором росіяни компенсують свою нездатність досягти визначених керівництвом цілей на передовій.

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"У цьому році Росія на фронті найслабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому Путін покладається на терор. Саме тому він покладається на спроби кулуарних домовленостей про те чи інше послаблення тиску на Росію, щоб купити ще час і можливості для війни", – впевнений президент.

Він зазначив, що наша країна готова до деескалаційних кроків, якщо окупанти також виконуватимуть домовленості. Американська команда знає цю нашу позицію.

"Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об'єктах – це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", – наголосив Зеленський.

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РФ "віддячить" за можливість продавати дизель подальшим терором і підлостями. "Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", – повідомив глава держави.

Київ розраховує на справедливу підтримку Вашингтона і "відповідну сильну розмову Сполучених Штатів із Росією, а не слабку".

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"Це точно нечесно і це точно не по-партнерськи"

У коментарі ЗМІ ввечері в п'ятницю президент України вказав на те, що саме 9–10 жовтня команда українських перемовників перебуває у Маямі, де проводить зустрічі з американськими колегами.

"І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії, і має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель", – обурився Зеленський.

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Для Путіна це додаткові гроші, які він зможе витратити на війну проти України. Це тільки "підживлює" агресію, зазначив президент.

"І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас.

Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно нечесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, на жаль, слабке рішення сильних партнерів", – підсумував Зеленський.

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