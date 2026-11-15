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Подалі від РФ? Пашинян заявив, що через 20 років бачить Вірменію в ЄС

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
177
Подалі від РФ? Пашинян заявив, що через 20 років бачить Вірменію в ЄС
Прем'єр-міністр Вірмені Нікол Пашинян. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає свою країну невід'ємною частиною Європи. За 20 років держава вже буде у складі Євросоюзу.

Про це Пашинян сказав під час зустрічі з експертами Дублінського інституту міжнародних та європейських справ, пише Yerevan Today. Він додав, що Єреван  хоче зберегти існуючі партнерські відносини і розвивати нові.

Що сказав Пашинян

Глава вірменського уряду наголосив, що Вірменія робить ставку на реалізацію збалансованої зовнішньої політики.

"Вірменія там, де вона була і є. Вірменія буде там, на своєму місці. Ми не хочемо відходити від жодного партнера та бути ближчими до інших партнерів. Ми просто впроваджуємо, реалізуємо нашу збалансовану та балансуючу зовнішню політику", – наголосив Пашинян.

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Він згадав про запропонований Вірменією проєкт "Перехрестя миру", що передбачає будівництво, модернізацію та відновлення автомобільних доріг, залізниць, газопроводів, кабелів зв'язку та ліній електропередач між Вірменією, Грузією, Іраном, Азербайджаном та Туреччиною.

За словами Пашиняна, реалізція проєкту зробить Вірменію та весь Південний Кавказ "перехрестям мирних та транспортних комунікацій".

Наприкінці дискусії у політик запитали, як він уявляє собі Вірменію через 20 років. 

бачу Вірменію частиною Європейського Союзу", – відповів Пашинян.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку листопада стало відомо, що Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС. Це станеться у 2027 або 2028 році. Як заявив Пашинян, уряд уже розпочав процес, який має привести країну до остаточного рішення щодо європейської інтеграції.

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