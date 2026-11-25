Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію припинити війну. Посадовець вважає, що обидві сторони припустилися помилок й також висловив переконання, що Москва не зазнає стратегічної поразки у війні. Адже російський диктатор Володимир Путін нібито не має наміру захоплювати всю українську територію.

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Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю французькій журналістці Анн Ніві. Фрагменти розмови опублікувало білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА в Telegram.

Під час розмови Лукашенко запропонував власне бачення завершення російсько-української війни, використавши доволі грубе порівняння. Українцям і росіянам нібито потрібно просто зупинитися та припинити протистояння.

"Грубо кажучи, по морді надавали одне одному. Хтось припустився помилки. Вистачало помилок з одного й іншого боку. Я не буду вам аналізувати це. Прийде час проаналізувати. Ну зупиніться", – сказав білоруський лідер.

Він також заявив, що такий підхід нібито відповідає характеру українців, білорусів і росіян, які звикли припиняти конфлікти після взаємного протистояння.

"У нас же завжди так було: по морді надавали – зупинилися. Протверезіли, зрозуміли, куди далі і як рухатися. І будемо рухатися. Занадто спрощено, але це відповідає нашому українсько-білорусько-російському характеру", – додав він.

Окремо Лукашенко прокоментував перебіг бойових дій та перспективи Росії у війні проти України. Він не погодився з твердженнями про відсутність суттєвих змін на фронті й заявив, що російські війська нібито поступово просуваються вперед.

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"Президент Путін, він все-таки перемагає на фронті. Як би там не було – він", – стверджував Лукашенко.

Попри повільне просування російської армії та загибель людей, Москва не зазнає поразки.

"Поступово Росія просувається вперед. Повільно. Люди гинуть. Але це війна. Немає там жодної поразки Росії, і стратегічної не буде", – заявив білоруський лідер.

Також він заперечив, що метою Кремля є капітуляція України або захоплення всієї її території. Розмови про такі наміри Путіна Лукашенко назвав західними домислами.

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"Це ви вигадали (на Заході. – Ред.), – звернувся він до французької журналістки. – Я від Путіна жодного разу не чув, щоб він сказав, що ось Україна капітулює. Позиція Путіна не полягає навіть у тому, щоб захопити всю Україну", – заявив Лукашенко.

На думку глави Білорусі, російське керівництво нібито усвідомлює складність управління українською територією в разі її окупації. Він припустив, що Захід і надалі намагався б використовувати Україну для створення проблем Росії.

"Захопили Україну, і що? А як управляти потім цією землею? Ви ж – натовці – будете Україну постійно використовувати, щоб там був хаос, щоб Росія ніяк не управляла Україною", – сказав Лукашенко.

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Під час інтерв’ю Анн Ніві також запитала білоруського лідера, чому в країні немає опозиції. У відповідь Лукашенко заявив, що вона існує, а доказом цього назвав участь п’яти кандидатів у президентських виборах.

Коментуючи діяльність білоруської опозиції за кордоном, він назвав її представників "втікачами" та заявив, що вони самостійно залишили країну, побоюючись відповідальності за свої дії під час протестів 2020 року.

"Так яка це опозиція? Якщо ви маєте на увазі наших утікачів, так ми їх не виганяли з країни. Вони мали, хто винен… Як у вас, у Франції. Еммануель (Макрон. – Ред.) має рацію: хто громить, той відповість за законом. Так і я кажу: хлопці, хто там громив (а в нас це було), ви відповісте за законом", – заявив він.

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Лукашенко також згадав про створену в Білорусі комісію на чолі з генеральним прокурором, яка розглядає звернення громадян, що хочуть повернутися до країни після виїзду за кордон. Частина колишніх опонентів уже скористалася такою можливістю.

Водночас він визнав, що деякі білоруси побоюються повертатися, оскільки були причетні до організації протестів.

Наприкінці розмови Лукашенко знову повернувся до подій 2020 року, заявивши, що діяв у межах своїх президентських повноважень і не міг допустити, щоб ситуація в країні вийшла з-під контролю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував українському гаранту Володимиру Зеленському разом відвідати Москву для зустрічі із диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити завершення війни та "майбутнє регіону". Український президент відреагував на заяву білоруського лідера та запропонував йому натомість привезти Путіна до Києва.