Загалом із 2022 року MK Foundation забезпечила військових 2144 автомобілями.

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Підтримку отримали захисники, які виконують бойові завдання на різних напрямках, зокрема підрозділи радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, десантно-штурмових військ, Національної гвардії та Головного управління розвідки.

Під час передачі військові поділилися історіями зі служби, розповіли, що найбільше вразило їх за роки війни, як цивільні професії допомагають у війську та чому автомобілі залишаються незамінним ресурсом на фронті.

Володимир, капелан військової частини А1262, зізнається, що не міг уявити війну такого масштабу у XXI столітті. На його думку, за російською агресією стоять імперські амбіції та прагнення відновити колишній вплив.

"Важко зрозуміти, навіщо країні з величезними природними ресурсами приходити на чужу землю. Гадаю, причина в імперських амбіціях російського керівництва. Вони досі живуть ідеєю відновлення колишньої імперії – чи то Радянського Союзу, чи Російської імперії. Прагнуть повернути собі цей статус, і заради такої ідеї готові нищити чужі життя й країни", – говорить капелан.

Один із захисників розповів, що його дивує страх російських військових перед власним командуванням:

"Російські солдати більше бояться своїх, ніж нас. Вони йдуть на такі вчинки, на які я б не пішов: по чистому полю, без прикриття... Пояснюють це тим, що назад їм дороги немає, там 100% смерть, а вперед є хоч якісь шанси вижити".

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Війна щодня нагадує нам про ціну гідності й свободи. Олександр із 14-го армійського корпусу, який виконує завдання в Харківській області, розказав болючу історію про загибель побратима: "На жаль, наша служба пов’язана і з трагічними подіями.

Приблизно місяць тому в Дергачах внаслідок влучання FPV-дрона загинув наш підполковник. Тому важливо мати справну техніку, яка допомагає виконувати завдання і берегти життя", – каже захисник.

Військові також розповіли, наскільки різним може бути досвід людей, які сьогодні служать в одному підрозділі. Сам він за освітою геофізик, до війська працював у нафтогазовій галузі. Серед його побратимів є колишній водій трамвая, який тепер керує засобами РЕБ на пункті управління, а ще – чимало айтівців і підприємців.

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"Гідність і свобода мають ціну, і сьогодні її найкраще розуміють ті, хто щодня захищає Україну. Коли слухаєш історії військових, розумієш, наскільки різними були їхні життя до війни, але наскільки спільною стала відповідальність за майбутнє країни. І наше завдання – зробити все можливе, щоб вони були забезпечені логістикою для виконання бойових завдань", – зазначає Максим Кріппа.

Підтримка військових для MK Foundation – це щоденна робота, яка не обмежується окремими датами чи приводами і День Гідності та Свободи – ще одне нагадування про людей, завдяки яким Україна продовжує давати відсіч ворогам.

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