Платежі громад заблоковані урядом. Неадекватне рішення саме у такий критичний момент.

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Це означає, що громади, маючи власні кошти (за рахунок сплачених до місцевих бюджетів податків), не можуть виконувати свої повноваження (ані власні, ані делеговані), не можуть надавати необхідні послуги населенню.

Під загрозою:

підготовка до опалювального сезону (за місяць! до його старту);

підготовка і захист критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, інженерних мереж;

ліквідація наслідків обстрілів житлових будинків, соціальної інфраструктури (зокрема шкіл, лікарень);

медичні закупівлі (в тому числі для реанімацій);

зарплати комунальникам;

розрахунки з постачальниками енергоресурсів, палива, підрядниками, ремонтними бригадами;

розрахунки з міжнародними установами, донорами;

багато інших життєво важливих для громад та людей речей.

А ще, це рішення веде до вирішення багатьох питань у ручному режимі: кому і які видатки фінансувати залежатиме від конкретного чиновника у казначействі – прямий шлях до корупції.

Авжеж ми всі розуміємо, що в країні війна, усі живуть у цих умовах, треба економити, пріоритетзувати видатки. Я певен, місцеве самоврядування готове підтримати державу – як завжди. Але ж потрібен зрозумілий діалог і комунікація з боку центральної влади.

Звісно, що зараз місцеве самоврядування в шоці і бʼє на сполох.

Це вже відкат децентралізації, чи ще ні?

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