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Блог

Геннадій Зубко
Геннадій Зубко

ексвіце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 108
Блог |

Платежі громад заблоковані урядом: неадекватне рішення у критичний момент

Ілюстрація - гроші, гривня
Ілюстраційне зображення. Купюра одна тисяча гривень. Джерело: НБУ

Платежі громад заблоковані урядом. Неадекватне рішення саме у такий критичний момент.

Це означає, що громади, маючи власні кошти (за рахунок сплачених до місцевих бюджетів податків), не можуть виконувати свої повноваження (ані власні, ані делеговані), не можуть надавати необхідні послуги населенню.

Під загрозою:

  • підготовка до опалювального сезону (за місяць! до його старту);
  • підготовка і захист критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, інженерних мереж;
  • ліквідація наслідків обстрілів житлових будинків, соціальної інфраструктури (зокрема шкіл, лікарень);
  • медичні закупівлі (в тому числі для реанімацій);
  • зарплати комунальникам;
  • розрахунки з постачальниками енергоресурсів, палива, підрядниками, ремонтними бригадами;
  • розрахунки з міжнародними установами, донорами;
  • багато інших життєво важливих для громад та людей речей.
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А ще, це рішення веде до вирішення багатьох питань у ручному режимі: кому і які видатки фінансувати залежатиме від конкретного чиновника у казначействі – прямий шлях до корупції.

Авжеж ми всі розуміємо, що в країні війна, усі живуть у цих умовах, треба економити, пріоритетзувати видатки. Я певен, місцеве самоврядування готове підтримати державу – як завжди. Але ж потрібен зрозумілий діалог і комунікація з боку центральної влади.

Звісно, що зараз місцеве самоврядування в шоці і бʼє на сполох.

Це вже відкат децентралізації, чи ще ні?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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