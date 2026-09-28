Скандал між Сеулом та Києвом через згадку президентом України Володимиром Зеленським факту передачі Південній Кореї двох полоннених корейців з КНДР набирає обертів. В адміністрації президента Південної Кореї зажадали від української влади офіційних вибачень та пояснень щодо порушення домовленостей про конфіденційність.

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Про це пише Reuters. В ОПУ заперечують, що такі домовленості існували, а південнокорейське видання Yonhap стверджує, що Київ сам просив про нерозголошення.

Сеул вимагає вибачень від Києва

За даними Reuters, адміністрація президента Південної Кореї у понеділок зажадала від України офіційних пояснень та вибачень, заявивши, що Київ в односторонньому порядку розкрив інформацію про передачу північнокорейських військовополонених Південній Кореї – попри попередню домовленість про збереження конфіденційності цього питання.

"В адміністрації президента заявили, що подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність було неправдивим і підірвало довіру між двома урядами", – йдеться у публікації.

Україна сама просила про нерозголошення?

Південнокорейське видання Yonhap згадало, що у неділю, 27 вересня, адміністрація президента Південної Кореї в неділю висловила "глибокий жаль" з приводу того, що Україна заперечує угоду з Сеулом про нерозголошення передачі двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

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"Офіс президента висловлює глибокий жаль з приводу одностороннього розкриття Україною інформації (про передачу) та подальшої неправдивої заяви про відсутність угоди про нерозголошення", – заявив старший секретар президента зі зв’язків з громадськістю Сон Гі-хон.

За словами іншого представника адміністрації президента країни, Південна Корея "розглядає можливість вжиття додаткових заходів щодо цього питання, якщо це буде необхідно".

При цьому, за даними Yonhap, в АП Південної Кореї заявили, що це саме українська влада вимагала конфіденційності щодо передачі, бо ж, мовляв, побоювалася внутрішньої критики через те, що цих полонених просто віддали, а не обміняли на полонених українських воїнів.

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"Південна Корея погодилася зберегти конфіденційність передачі, враховуючи безпеку військовополонених та їхніх сімей, а також інші дипломатичні та безпекові питання, пояснив Сон Гі Хон, стверджуючи, що Зеленський розкрив передачу без попередніх пояснень чи консультацій, незважаючи на взаємну домовленість. Посадовець адміністрації президента Південної Кореї також висловив "глибокий жаль" з приводу дій деяких місцевих громадян, які, за словами секретаря президента, політизували "чутливе питання безпеки" на користь України".

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Речник АП Південної Кореї заявив, що політизація цього питання шкодить національним інтересам, і закликав "припинити поширення необґрунтованої брехні".

Що передувало

Про те, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у розголошенні секретних даних, стало відомо 25 вересня.

Так різко він відреагував на те, що 23 вересня 2026 року під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох військовослужбовців КНДР. За словами глави держави ці солдати потрапили в український полон у Курській області РФ ще в січні 2025 року та висловили бажання виїхати до Сеула.

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В Офісі президента України звинувачення відкинули. Там заявили, що Україна не брала на себе жодних зобов'язань приховувати сам факт передачі полонених, а угоди про повну таємницю не існувало. Також в ОПУ стверджували, що заздалегідь попередили південнокорейських дипломатів про те, що Володимир Зеленський згадає цю тему у своїй промові.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Південна Корея відреагувала на заклик Зеленського щодо ППО для України.

Представник уряду країни заявив, що постачання оборонних матеріалів будь-якій державі здійснюється відповідно до внутрішнього законодавства.

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Натомість Сеул продовжить підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медициніта освіті, а також допомагати у відновленні країни.

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