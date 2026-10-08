Південна Корея відкликає посла з України на тлі скандалу з військовополоненими із КНДР

Південна Корея відкликає свого посла з України через дипломатичний скандал, пов'язаний із розкриттям інформації про переміщення військовополонених із КНДР. Рішення Сеула стало черговим загостренням у відносинах між двома країнами.

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Про це повідомило Yonhap News Agency. Суперечка виникла після того, як стало відомо про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї та розбіжності між Києвом і Сеулом щодо домовленостей про нерозголошення цієї інформації.

Що відомо про скандал

Конфлікт між Україною та Південною Кореєю спалахнув після публічної заяви президента Володимира Зеленського про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. Президент України розповів про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, після чого в Сеулі заявили про порушення домовленостей щодо конфіденційності.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Київ розкрив інформацію про передачу полонених усупереч попередній домовленості про нерозголошення. За його словами, публічність навколо цього питання може мати наслідки для дипломатичних відносин, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

Водночас в Україні пояснили, що було оприлюднено лише сам факт передачі військовополонених, без деталей проведення операції. В Офісі президента наголосили, що приховувати сам факт передачі повністю було б дивно, тоді як Сеул раніше не підтверджував прибуття полонених через можливі ризики для них та їхніх родичів у КНДР.

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Україна та Південна Корея продовжували непублічну дипломатичну роботу для врегулювання суперечки. У МЗС України пояснювали, що конфлікт виник через різне трактування домовленостей щодо конфіденційності.

Водночас у відомстві наголошували, що Україна передала військовополонених Південній Кореї відповідно до українського законодавства та міжнародного гуманітарного права. За словами представника МЗС Георгія Тихого, Київ і Сеул продовжували дипломатичні контакти для врегулювання ситуації, однак деталі переговорів не розголошувалися.

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Як писав OBOZ.UA, Південна Корея розглядала можливість відкликання свого посла з України через дипломатичний скандал. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що вибачення Києва не відповідали очікуванням Сеула