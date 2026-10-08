Південна Корея відкликає посла з України на тлі скандалу з військовополоненими із КНДР

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазиніПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками"Тоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніТоня Матвієнко звернулася до мами в день її смерті та розповіла українцям про посмертну волю "квітки-душі" української пісніЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від ліків та інструментів до свіжих продуктів і туалетного паперу: які бізнеси знищено внаслідок атаки РФВідключення світла в Україні. ІлюстраціяПочалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"Відключення світла в Україні. ІлюстраціяРФ хоче "вимкнути" три АЕС в Україні та лишити Київ без світла: розкрито таємний план Кремля на зимуУ Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відеоУ Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відеоОкупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоОкупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секретВ Італії виявили село, де жінки живуть надзвичайно довго: у чому секрет

Південна Корея відкликає посла з України на тлі скандалу з військовополоненими із КНДР

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 321
Південна Корея відкликає посла з України на тлі скандалу з військовополоненими із КНДР
Посол Південної Кореї в Україні Пак Кічан. Джерело: Facebook/Embassy of the Republic of Korea in Ukraine

Південна Корея відкликає свого посла з України через дипломатичний скандал, пов'язаний із розкриттям інформації про переміщення військовополонених із КНДР. Рішення Сеула стало черговим загостренням у відносинах між двома країнами.

Про це повідомило Yonhap News Agency. Суперечка виникла після того, як стало відомо про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї та розбіжності між Києвом і Сеулом щодо домовленостей про нерозголошення цієї інформації.

Що відомо про скандал

Конфлікт між Україною та Південною Кореєю спалахнув після публічної заяви президента Володимира Зеленського про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. Президент України розповів про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, після чого в Сеулі заявили про порушення домовленостей щодо конфіденційності.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 11,4 т.
Україна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗС
icon 11,4 т.
Україна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗС
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 3,7 т.
"Кожен день дозволяє Москві підтримувати війну": сенатори закликали Трампа якнайшвидше застосувати проти Росії закон Грема
icon 3,7 т.
"Кожен день дозволяє Москві підтримувати війну": сенатори закликали Трампа якнайшвидше застосувати проти Росії закон Грема
Віктор ТаранВіктор Таран
icon 3,0 т.
США перебудовують армію під війну дронів: в України є те, чого Вашингтон не купить за жодні гроші
icon 3,0 т.
США перебудовують армію під війну дронів: в України є те, чого Вашингтон не купить за жодні гроші

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Київ розкрив інформацію про передачу полонених усупереч попередній домовленості про нерозголошення. За його словами, публічність навколо цього питання може мати наслідки для дипломатичних відносин, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

Південна Корея відкликає посла з України на тлі скандалу з військовополоненими із КНДР

Південної Кореї Лі Чже Мьон. Джерело: Getty

Водночас в Україні пояснили, що було оприлюднено лише сам факт передачі військовополонених, без деталей проведення операції. В Офісі президента наголосили, що приховувати сам факт передачі повністю було б дивно, тоді як Сеул раніше не підтверджував прибуття полонених через можливі ризики для них та їхніх родичів у КНДР.

Україна та Південна Корея продовжували непублічну дипломатичну роботу для врегулювання суперечки. У МЗС України пояснювали, що конфлікт виник через різне трактування домовленостей щодо конфіденційності.

Водночас у відомстві наголошували, що Україна передала військовополонених Південній Кореї відповідно до українського законодавства та міжнародного гуманітарного права. За словами представника МЗС Георгія Тихого, Київ і Сеул продовжували дипломатичні контакти для врегулювання ситуації, однак деталі переговорів не розголошувалися.

Як писав OBOZ.UA, Південна Корея розглядала можливість відкликання свого посла з України через дипломатичний скандал. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що вибачення Києва не відповідали очікуванням Сеула

Схожі теми
Південна КореяУкраїнавійськовополоненіпосолСеул
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись