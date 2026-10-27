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Південна Корея відкликала вісім дипломатів з України на тлі скандалу: що відомо

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Південна Корея відкликала вісім дипломатів з України на тлі скандалу: що відомо
Ілюстративне фото. Прапор України та прапор Південної Кореї. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Південна Корея відкликала вісьмох дипломатів з України на тлі суперечки через оприлюднення Києвом інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Водночас Київ заперечує, що порушив домовленість із південнокорейською стороною.

Про це повідомило агентство Yonhap News із посиланням на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хюна. Він назвав відкликання дипломатів неминучим.

Водночас міністр зазначив, що продовжує контактувати з главою МЗС України Андрієм Сибігою, щоб врегулювати суперечку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Південна Корея вирішила вивести частину персоналу свого посольства в Україні через розбіжності щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР.

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У Сеулі пояснювали, що конфіденційність була необхідна для захисту військовополонених та їхніх родичів, а також з дипломатичних міркувань. Південнокорейська сторона стверджує, що мала з Україною домовленість про нерозголошення інформації, однак Київ це заперечує. В Україні наголошували, що повідомили лише про сам факт передачі військових, не розкриваючи подробиць операції.

Ще однією причиною виведення частини персоналу Сеул називав постійні загрози російських авіаударів і неможливість гарантувати безпеку співробітникам посольства. Водночас Південна Корея заявляла, що й надалі підтримуватиме необхідні дипломатичні контакти з Україною.

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