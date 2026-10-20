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Південна Корея відкличе частину персоналу свого посольства з України на тлі скандалу: що відомо

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
4,0 т.
Південна Корея відкличе частину персоналу свого посольства з України на тлі скандалу: що відомо
Ілюстративне фото. Прапор України та прапор Південної Кореї. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Південна Корея виведе частину дипломатичного персоналу з України. Таке рішення вона ухвалила на тлі суперечки, яка виникла навколо передачі Україною двох північнокорейських військовополонених до Сеула.

Також ще однією причиною є постійні загрози авіаударів по всій країні й неможливість гарантувати безпеку співробітникам. Про це повідомило видання Yonhap News.

Що відомо

Про таке рішення оголосило міністерство закордонних справ Південної Кореї у вівторок, 20 жовтня. Пояснили це рішення тим, що Україна ще не зробила "позитивних кроків" для вирішення дипломатичної суперечки, яка виникла через розкриття Києвом інформації про переміщення північнокорейських військовополонених до Сеула. 

Також ще однією причиною є постійні загрози авіаударів, через що неможливо  гарантувати безпеку дипломатичному персоналу.

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Зазначається, що незважаючи на часткове виведення дипломатів, Південна Корея підтримуватиме необхідні дипломатичні комунікації з Україною.

Що передувало

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну в розголошенні інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. За його словами, Київ оприлюднив ці дані всупереч попередній домовленості про конфіденційність.

У Сеулі пояснювали необхідність нерозголошення ризиками для самих військових та їхніх родичів, а також дипломатичними й безпековими міркуваннями. Водночас південнокорейська сторона наполягає на існуванні домовленості про конфіденційність, тоді як Київ це заперечує.

Водночас в Україні пояснили, що було оприлюднено лише сам факт передачі військовополонених, без деталей проведення операції. В Офісі президента наголосили, що приховувати сам факт передачі повністю було б дивно, тоді як Сеул раніше не підтверджував прибуття полонених через можливі ризики для них та їхніх родичів у КНДР.

Україна та Південна Корея продовжували непублічну дипломатичну роботу для врегулювання суперечки. У МЗС України пояснювали, що конфлікт виник через різне трактування домовленостей щодо конфіденційності.

Водночас у відомстві наголошували, що Україна передала військовополонених Південній Кореї відповідно до українського законодавства та міжнародного гуманітарного права. За словами представника МЗС Георгія Тихого, Київ і Сеул продовжували дипломатичні контакти для врегулювання ситуації, однак деталі переговорів не розголошувалися.

Після того Південна Корея відкликала свого посла з України через дипломатичний скандал. Рішення Сеула стало черговим загостренням у відносинах між двома країнами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російське міністерство оборони уклало контракти майже з 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу для участі у війні проти України. А майже половина іноземних військовополонених знали, що їхатимуть вбивати українців.

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