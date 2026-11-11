Після Абу-Дабі спецпосланці Трампа зустрінуться з Путіним та Зеленським: що відомо

Після тристоронньої зустрічі делегацій в Абу-Дабі спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а після цього – з президентом України Володимиром Зеленським. Завтра, 12 листопада, американська делегація спочатку вирушить до Москви, а потім проведе зустріч з Зеленським у Дубліні.

Відео дня

Про заплановану зустріч із Путіним повідомив його помічник Юрій Ушаков, якого цитують російські медіа. За його словами, переговори зі спецпредставниками США відбудуться в першій половині дня 12 листопада.

Що відомо про зустріч Віткоффа та Кушнера з Путіним

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков уточнив, що переговори американських представників із Путіним заплановані на першу половину четверга, 12 листопада. Водночас подробиць порядку денного він не навів.

На запитання журналістів щодо формату зустрічі Ушаков відповів, що з протокольного погляду вона відбудеться "як зазвичай".

Зеленський зустрінеться з Віткоффом та Кушнером у Дубліні

Після візиту до Росії спецпосланці Трампа вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори заплановані на 12 листопада в Дубліні.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, після розмови американських представників із російською стороною Київ планує повторно скоординувати позиції зі США та визначити можливі подальші кроки.

"Далі американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром", – написав президент.

РЕКЛАМА

Таким чином американська делегація проведе зустрічі з обома сторонами протягом одного дня. Водночас послідовність цих переговорів означає, що Зеленський говоритиме з представниками Вашингтона вже після їхньої розмови з Путіним.

Як повідомляв OBOZ.UA, 11 листопада завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. На порядку денному було можливе припинення вогню, питання енергетики та безпека в Чорному морі. Сторони домовились про обмін полоненими.

Головні історії дня