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Блог

Олексій Копитько
Олексій Копитько

військовий аналітик, екс-радник міністра оборони України

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
108
Блог |

Підморгує Києву, догоджає Путіну: Лукашенко знову взявся за стару гру

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Джерело: Пресслужба президента РБ

Лукашенко несподівано захистив Україну від зазіхань Трампа, заявивши, що лише народ України має вирішувати, хто в Україні має бути президентом.

Лукашенко пожартував щодо приналежності Брянської області…

І т.д.

Не варто спокушатися.

Розглядаємо цифри продажів білоруських нафтопродуктів до Росії – суцільні рекорди, починаючи з липня.

Переглядаємо карту прольоту дронів на захід України: вони крадуться вздовж кордону з Білоруссю.

Лукашенко – надзвичайно досвідчений політик. Він майстер вербального (хоча напрошується інше слово) задобрювання вразливої публіки.

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Головне для Лукашенка – щоб Україна не розлютилася. І щоб маятник нейтрального ставлення до білорусів не хитнувся в бік спопелення Мозирського НПЗ. А решта – дрібниці.

Зараз Лукашенко та його найближче оточення заробляють величезні гроші. Будуть викручуватися за будь-яку ціну.

Чекаємо на традиційні заяви про те, що коріння Лукашенка десь на Чернігівщині, і як він безмежно любить українців. Хоча й, як і раніше, готовий показати, звідки готувався напад, щоб Путін не ревнував.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Олексія Копитька
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