Перший за межами США: у Польщі відкриють центр технічного обслуговування зенітних ракет PAC-3

У Польщі створять перший за межами США центр технічного обслуговування зенітних ракет PAC-3, які використовують у системах протиповітряної оборони Patriot. Рішення про розміщення об’єкта ухвалив уряд США у співпраці з американською оборонною компанією Lockheed Martin.

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Про вибір Польщі повідомила заступниця міністра національної оборони країни Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, за право розмістити центр змагалися чотири держави, а польська пропозиція отримала найвищу оцінку ще на початковому етапі відбору.

Обслуговування ракет

Новий центр виконуватиме ремонт, відновлення, технічне обслуговування та повторну сертифікацію ракет-перехоплювачів PAC-3. Він працюватиме для країн НАТО, які використовують комплекси Patriot.

Раніше для проведення таких робіт ракети доводилося транспортувати до США. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначав, що перевезення, обслуговування та подальша сертифікація в окремих випадках могли тривати до двох років.

Створення центру в Європі має скоротити цей термін, оскільки обслуговування боєприпасів можна буде проводити без їхнього відправлення через Атлантику.

Вартість і терміни

За даними Reuters, створення центру коштуватиме близько 1 млрд злотих, або 253 млн доларів. На введення об’єкта в експлуатацію знадобиться приблизно рік або трохи більше.

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7 липня Польща, США, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали угоду про створення європейського центру обслуговування ракет PAC-3. Документ уклали під час оборонно-промислового форуму на саміті НАТО в Анкарі.

У липні повідомлялось, що Польща планує співпрацювати з Україною у сфері виробництва та сервісного обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Того ж місяця Варшава запропонувала США започаткувати тристоронній формат виробництва цих ракет за участю України.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомлялось, що Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot.