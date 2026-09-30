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Перейти від декларації до дії: Порошенко в ПАРЄ закликав до трибуналу над Кремлем і справедливих компенсацій Україні

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read5 хв
icon 158
Перейти від декларації до дії: Порошенко в ПАРЄ закликав до трибуналу над Кремлем і справедливих компенсацій Україні
Виступ Петра Порошенка в ПАРЄ
Джерело: eurosolidarity.org

Петро Порошенко під час зустрічі з Групою Європейської народної партії у Парламентській асамблеї Ради Європи закликав союзників до справедливого трибуналу над агресором, звільнення бранців кремля та справедливих компенсацій Україні.

"Я щиро хочу виявити солідарність із жертвами, які зазнали переслідувань, цивільними особами, військовополоненими, які перебувають у неволі вже понад п’ять років. Деяким із них уже під 90 років. І попри обіцянки російської влади негайно звільнити літніх ув’язнених та старих людей, які постраждали від переслідувань, ми не бачимо абсолютно жодного прогресу. У цій ситуації це є просто очевидним доказом: не вірте путіну", – сказав Порошенко.

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Він також зауважив, що стратегія росії в останні тижні змінилася, і ворог безперервно тероризує цивільне населення у містах та селах.

"Якщо раніше Київ був відносно мирним містом, то тепер він перебуває у зоні бойових дій. І ми повинні розуміти: якщо путін здатний робити це в центрі України, на заході України, то вже наступної миті він зможе зробити це в Європі. Саме тому ми боремося за Європу, а не лише за себе", – наголосив Петро Порошенко.

"Чим більше ви підтримуєте Україну, тим слабшою буде росія. Чим більше санкцій ви запроваджуєте, тим слабшою буде росія. Що ефективніші кошти й зброю ви надаєте Україні, то швидше закінчиться ця війна. Тож сильніша Україна – означає сильніша Європа", – переконаний лідер "Євросолідарності".

Він також констатував, що Європа досі не має достатньо озброєння, аби захистити власну землю.

"Саме тому ефективна співпраця у військово-промисловому комплексі – а деякі країни вже мають чудовий досвід у цьому, як-от Литва, Швеція, Данія, – є вкрай важливою. Проте деякі країни не настільки відповідально ставляться до цієї співпраці. Кожна копійка, яку ви інвестуєте в українську оборонну промисловість – це не благодійність, це інвестиція у вашу власну безпеку. Передові інновації та бойовий досвід у поєднанні з європейськими промисловими потужностями та американськими технологіями безперечно здатні наблизити кінець війни", – вважає Порошенко.

"Будь ласка, зверніться до своїх національних парламентів та політичної родини ЄНП, щоб домагатися сильнішої військової підтримки. Насамперед – ППО, далекобійні ракетні технології та швидке нарощування європейського оборонного виробництва", – закликав Петро Порошенко.

"Водночас хочу наголосити: не може бути тривалого миру без справедливості та притягнення до відповідальності. Я рішуче вітаю вашу ініціативу про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Це історичний крок. Тепер ми маємо гарантувати, що він стане повноцінно функціонуючим органом, а не просто декларацією. Це те, що нам дійсно потрібно. І компенсаційний механізм має перейти від документування збитків до реальних виплат. Це особливо актуально під час процесу, який зараз обговорюється – імплементації рішень Європейського суду з прав людини щодо росії, включно з цими справами, виплатою компенсацій. А Група ЄНП залишається рушійною політичною силою, як і раніше", – зазначив Петро Порошенко.

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