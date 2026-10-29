Перемир'я в Олешках недостатньо: Макрон закликав домогтися ширшого припинення вогню після удару РФ по Дніпру

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі, висловивши співчуття українцям. Він наголосив, що локального припинення вогню в Олешках недостатньо, і закликав посилити міжнародні зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру.

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Про це Макрон написав у соцмережі X. Він висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським та українським народом. Французький лідер також заявив, що Росія продовжує виступати проти пропозицій щодо припинення вогню та атакувати цивільних.

Макрон закликав до ширшого припинення вогню

За словами Макрона, міжнародні партнери мають прагнути ширшого припинення вогню, а не обмежуватися локальним перемир'ям в Олешках. Він назвав неприйнятною позицію Росії, яка, за його словами, відкидає відповідні пропозиції, робить ставку на ескалацію та атакує цивільне населення.

Французький президент наголосив на необхідності посилити спільні зусилля для припинення війни та досягнення миру.

"Разом ми повинні подвоїти наші зусилля заради справедливого й тривалого миру та змусити Росію сісти за стіл переговорів", – заявив Макрон.

Що відомо про наслідки російського удару по вокзалу в Дніпрі

У четвер, 29 жовтня, російські війська атакували платформу залізничного вокзалу в Дніпрі реактивним безпілотником. Під час удару там перебували люди та поїзд № 866 сполученням Дніпро – Запоріжжя.

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Внаслідок удару відомо було про 14 поранених та 14 загиблих осіб. Четверо поранених залишалися у важкому стані, зокрема 11-річний хлопчик.

Медики повідомляли про численні уламкові поранення у постраждалих. Частині з них терміново знадобилися операції. Президент України Володимир Зеленський назвав удар жахливою атакою Росії по цивільних і закликав США, Європу та країни G7 посилити санкційний тиск на Москву.

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Як писав OBOZ.UA, 27 жовтня в окупованих Олешках Херсонської області розпочався режим тиші, необхідний для проведення гуманітарної місії. Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку міста, щоб сприяти доставленню допомоги місцевим жителям.