Україна не бачить жодних позитивних ознак того, що в найближчі місяці може бути укладено перемир’я для експорту зерна через Чорне море. Країна-агресорка Росія відхилила всі пропозиції від партнерів Києва.

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Про це Bloomberg сказав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Країни, які сприяють переговорам щодо перемирʼя в Чорному морі, повідомили Україні, що "були випробувані всі можливі раунди переговорів, але поки що жодних результатів" досягнуто не було.

Атаки в цьому регіоні різко обмежили можливості України експортувати продукцію, надзвичайно важливу для світових поставок.

"На жаль, важко уявити будь-яке можливе вирішення цього питання в найближчі місяці. Ми маємо реально готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як і зараз", – сказав Висоцький в Брюсселі.

Пізніше він мав проінформувати своїх колег з Європейського Союзу про поточну ситуацію.

Що передувало

Росія та Україна, на які припадає понад чверть світових поставок пшениці, з липня посилили атаки на портові об’єкти одна одної, що призвело до перебоїв у постачанні врожаю та зростання цін на зерно.

Цього місяця ціни дещо знизилися завдяки перспективі переговорів щодо забезпечення експорту зерна на умовах обмеженого перемир’я або мораторію на удари. Туреччина була однією з країн, які заявили, що намагаються відновити зерновий коридор для забезпечення такого експорту.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив минулого тижня, що отримав "позитивну" відповідь від президента України Володимира Зеленського щодо зусиль з відновлення зернового коридору через Чорне море.

Україна наполягає на деескалації конфлікту, зокрема на відновленні морських перевезень через Чорне море. Тим часом диктатор Володимир Путін у п’ятницю заявив, що ці пропозиції залишаються на столі переговорів, але натякнув, що вони є наслідком ударів Росії у відповідь на дії України. Він додав, що РФ вирішуватиме, як реагувати, "виходячи зі своїх власних інтересів".

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три можливих варіанти перемир’я – енергетичне, зернове та на морі. Глава держави вже говорив про це з лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ та Індії, вони теж зацікавлені в перемир'ї.

Він зазначав, що деякі держави вже надсилали Києву свої напрацювання у письмовій формі, однак остаточної відповіді після контактів із Росією Україна на той момент не отримала.

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