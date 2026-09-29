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Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read2 хв
icon 5,9 т.
Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню
Атака РФ на цивільне судно в акваторії Чорного моря
Джерело: Одеська ОВА

Україна не бачить жодних позитивних ознак того, що в найближчі місяці може бути укладено перемир’я для експорту зерна через Чорне море. Країна-агресорка Росія відхилила всі пропозиції від партнерів Києва

Про це Bloomberg сказав міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Країни, які сприяють переговорам щодо перемирʼя в Чорному морі, повідомили Україні, що "були випробувані всі можливі раунди переговорів, але поки що жодних результатів" досягнуто не було.

Атаки в цьому регіоні різко обмежили можливості України експортувати продукцію, надзвичайно важливу для світових поставок.

"На жаль, важко уявити будь-яке можливе вирішення цього питання в найближчі місяці. Ми маємо реально готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як і зараз", – сказав  Висоцький в Брюсселі. 

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Перемир'я у Чорному морі не буде: Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню

Тарас Висоцький

Джерело: Omar Havana/Bloomberg

Пізніше він мав проінформувати своїх колег з Європейського Союзу про поточну ситуацію.

Що передувало

Росія та Україна, на які припадає понад чверть світових поставок пшениці, з липня посилили атаки на портові об’єкти одна одної, що призвело до перебоїв у постачанні врожаю та зростання цін на зерно.

Цього місяця ціни дещо знизилися завдяки перспективі переговорів щодо забезпечення експорту зерна на умовах обмеженого перемир’я або мораторію на удари. Туреччина була однією з країн, які заявили, що намагаються відновити зерновий коридор для забезпечення такого експорту.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив минулого тижня, що отримав "позитивну" відповідь від президента України Володимира Зеленського щодо зусиль з відновлення зернового коридору через Чорне море.

Україна наполягає на деескалації конфлікту, зокрема на відновленні морських перевезень через Чорне море. Тим часом диктатор Володимир Путін у п’ятницю заявив, що ці пропозиції залишаються на столі переговорів, але натякнув, що вони є наслідком ударів Росії у відповідь на дії України. Він додав, що РФ вирішуватиме, як реагувати, "виходячи зі своїх власних інтересів".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України Володимир Зеленський назвав три можливих варіанти перемир’я – енергетичне, зернове та на морі. Глава держави вже говорив про це з лідерами Єгипту, Туреччини, ОАЕ та Індії, вони теж зацікавлені в перемир'ї.

Він зазначав, що деякі держави вже надсилали Києву свої напрацювання у письмовій формі, однак остаточної відповіді після контактів із Росією Україна на той момент не отримала.

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