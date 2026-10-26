Переможці виборів у Сербії хочуть припинити експорт зброї, яка потрапляє до України: перші заяви "Студентського списку"

"Студентський список", який за оприлюдненими результатами парламентських виборів у Сербії випереджає політичну силу колишнього президента Сербії Александара Вучича, окреслив ключові напрями майбутньої політики. Серед заявлених намірів – припинити експорт сербської зброї до зон бойових дій, зокрема через західних посередників, які передають її Україні.

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Про це повідомляє Reuters. Представники руху заявили, що майбутній уряд має припинити весь експорт зброї із Сербії до зон бойових дій.

Ідеться також про постачання через західних посередників, які згодом передають озброєння Україні.

Водночас "Студентський список" не планує приєднуватися до Європейського Союзу в запровадженні санкцій проти Москви через її війну проти України. У русі наголошують, що залежність Сербії від російських енергоресурсів є насамперед економічною проблемою, а не свідченням геополітичного вибору.

Сербія продовжує залежати від російського газу, а майбутній уряд також має вирішити питання американських санкцій щодо нафтової компанії NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом країни. Важливим чинником залишається запланований продаж російської частки в компанії угорській MOL.

Косово та європейська інтеграція

Окремим складним питанням для нового політичного керівництва стане Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. "Студентський список" вважає цю територію невіддільною частиною Сербії та виступає за її повернення дипломатичними й мирними засобами.

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Рух також прагне зупинити виїзд сербського населення з півночі Косова та посилити роботу установ, які фінансує Белград, зокрема у сферах освіти й охорони здоров’я. Водночас його представники відкидають попередні домовленості з владою Приштини щодо енергетики, автомобільних номерів і використання сербського динара.

Позиція щодо Косова може ускладнити вступ Сербії до Євросоюзу, оскільки нормалізація відносин із Приштиною є однією з важливих умов європейської інтеграції. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС підтримувати реформи в Сербії, зокрема у сферах верховенства права та свободи медіа.

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Які зміни обіцяють у боротьбі з корупцією

Антикорупційна програма руху передбачає реформування правоохоронних органів. Зокрема, пропонується створити незалежний підрозділ поліції, підзвітний прокурорам, а не Міністерству внутрішніх справ, і усунути від служби правоохоронців, пов’язаних з організованою злочинністю або жорстким придушенням протестів.

Також "Студентський список" виступає за заборону призначення політичних союзників на керівні посади в державних компаніях. Натомість добір працівників має відбуватися прозоро, на основі професійних якостей.

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Серед інших пропозицій – посилення контролю за походженням статків посадовців, повернення незаконно набутого майна до державного бюджету та заборона обіймати державні посади для осіб, засуджених за відповідні злочини. Рух також хоче забезпечити громадський контроль за великими інфраструктурними контрактами.

Вучич, його Сербська прогресивна партія та представники влади раніше заперечували звинувачення в корупції й репресіях.

Економічні обіцянки та соціальні зміни

Економічна програма руху передбачає зменшення залежності від державних інфраструктурних проєктів і дешевої робочої сили. Натомість пріоритетами мають стати захист внутрішнього ринку та трудових прав.

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Представники "Студентського списку" також обіцяють боротися з монополіями в роздрібній торгівлі, щоб знизити ціни на продукти. Вони пропонують переглянути податкову систему: збільшити податки для заможних громадян і зменшити їх для людей із нижчими доходами.

Серед соціальних ініціатив – доступне житло для молодих сімей, учителів і медичних працівників, безплатні шкільні підручники та дешевші ліки за державної підтримки. Окремий напрям – скорочення максимально дозволеної тривалості тимчасової зайнятості, що має посилити захист працівників.

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За прогнозом Міжнародного валютного фонду, економіка Сербії може зрости на 3% у 2026 році та на 4% у 2027-му. Водночас у вересні інфляція в країні становила 4,1% проти 2,2% у серпні.

Отже, перед представниками "Студентського списку" постає завдання реалізувати внутрішні реформи, не загостривши відносини із західними партнерами та Росією. Водночас конкретні рішення щодо зовнішньої політики, енергетики й Косова визначатимуть, наскільки їхні передвиборчі обіцянки вдасться втілити на практиці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в неділю, 25 жовтня, у Сербії відбулись дострокові парламентські вибори, які можуть стати найнепередбачуванішими за останні 14 років. Головне протистояння розгортається між Сербською прогресивною партією популістського лідера Олександра Вучича та студентським рухом, який майже два роки очолює протести проти влади.