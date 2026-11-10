Перемовини в Абу-Дабі стартують 10 листопада: склад делегацій, ключові питання і чи є шанси на прорив

Мирні переговори за участю України, США та Росії відбудуться в ОАЕ 10-11 листопада. Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни. Що відомо про переговори, хто увійшов до складу делегацій та які очікування від тристоронньої зустрічі, розповів OBOZ.UA.

Розпочатися тристоронні переговори мають о 09:50 за київським часом, повідомили росмедіа.

Хто в складі української делегації

До складу української переговорної групи увійшли:

глава СЗР Рустем Умєров

керівник Офісу президента Кирило Буданов ;

; глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

колишній начальник Генштабу Андрій Гнатов;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький та Гнатов координуватимуть військовий напрямок діалогу.

Хто буде присутній від Європи

На переговорах будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО. Зокрема, в Абу-Дабі очікують на прибуття керівника кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт та головної радниці президента Європейської ради Антоніу Кошти із зовнішньої політики Анни-Марії Бури.

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Від Німеччини, Франції та Великої Британії будуть присутні радники з питань національної безпеки.

Німеччину представлятиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, Велину Британію – радник британського прем'єра з національної безпеки Джонатан Пауелл, і Францію – дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.

Хто в складі російської делегації

Делегацію від Росії знову очолив помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомили росмедіа. Також до складу увійшли заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков та начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков.

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Окрім того, в експертну групу від російської сторони заявлені заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗС РФ Юрій Жигарловський, керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв та директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Олег Постніков.

Які очікування від переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та всієї Європи є ключовою темою переговорів щодо закінчення війни, які відбудуться в Абу-Дабі.

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"Ось у чому справа. Протягом усього часу, доки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання – необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України… і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися перемови", – сказав він.

Давид Архамія сказав виданню DW, що українська сторона нічого не чекає від першого раунду переговорів в Абу-Дабі, проте є очікування від другого.

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"У переговорах була тривала перерва. Якщо говорити про внутрішню ситуацію, саме відновлення тристоронніх перемовин – це вже досягнення. Тому від перших переговорів очікування мінімальні, а від другого раунду ми вже дещо очікуємо", – сказав Арахамія. Також він додав, що США намагаються "діяти симетрично" і не виступають на чиємусь боці.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України.

"Ми докладаємо значних зусиль, щоб знайти переговорне рішення, яке забезпечить тривалий мир і створить умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в стабільнішому безпековому середовищі Європи", – написав він у соцмережі Х.

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Спецпредставник Трампа також назвав пріоритети перемовин:

припинення бойових дій,

розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту,

підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,

просування гуманітарних заходів для полегшення страждань та вирішення людських наслідків цієї війни.

Окрім того, Кушнер анонсував перед початком тристоронніх переговорів зустріч з партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Сполученого Королівства, Італії. Мета зустрічі – продовжити тісні консультації та координацію щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.

Кушнер також нагадав, що важливою частиною перемовин є питання, що буде після війни. На його думку, існуючі європейські безпекові угоди та інституції надають важливу основу для цієї роботи.

Раніше OBOZ.UA публікував інтерв'ю з головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Іллею Котовим про головні інтриги переговорів в Абу-Дабі.