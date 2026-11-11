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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

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Новини політики / Думки
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3,6 т.
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Переговори в Абу Дабі закінчилися нічим. Трикутник США-Росія-Україна треба залишити для одної цілі

Переговори в Абу Дабі закінчилися нічим. Трикутник США-Росія-Україна треба залишити для одної цілі
Переговори в Абу-Дабі. Джерело: Reuters

Як і слід було чекати, переговори в Абу Дабі закінчилися нічим.

Я багато місяців підряд говорю, що в переговорному трикутнику США-Росія-Україна ми в абсолютному глухому куті. Цей трикутник треба залишити тільки для одного – для обміну полоненими. Як казав мені один із наших дипломатів часів Порошенка: єдина поступка на яку їде Путін – це обмін полоненими. Нічого не змінилося.

Повторюся ще з одним твердженням. Головні переговори зараз – це переговори Росія - ЄС по зняттю санкцій. Точніше, зараз Путін очікує, що після виборів у Франції, наступить розвал фінансової коаліції на підтримку України, а він за цей час знищить левову частку нашої інфраструктури. А потім можна і приступити до реальних переговорів.

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Я стомився вже про це говорити, але нам потрібно думати над зміною формату переговорів. Але цього ніхто не хоче робити. Навіть подумати в цю сторону ніхто не хоче.

Коли ви сьогодні читатимете про те, що в Абу-Дабі досягнуто прогрес – це міф. На жаль.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Вадима Денисенка
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