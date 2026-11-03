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Переговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічі

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
813
Переговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічі
Стів Віткофф

Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф заявив, що переговори на рівні робочих груп між Україною та Росією відбудуться 10-11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Сполучені Штати Америки виступлять посередником, сприяючи реалізації місії Дональда Трампа щодо припинення війни. 

Про це Віткофф написав у соцмережі Х. За його словами, обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру.

Також цього тижня американські переговірники зустрінуться в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО, щоб обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови нашої країни.

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Переговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічі

Скриншот допису Стіва Віткоффа в Х

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і загалом завершення цієї війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається на те, що Реджеп Тайіп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки має свої зв'язки з очільником Кремля.

Зеленський наголосив, що хоче особисто поговорити з Володимиром Путіним як з особою, що приймає рішення, оскільки делегаціям не вдається врегулювати всі питання.

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