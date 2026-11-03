Переговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічі

Спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф заявив, що переговори на рівні робочих груп між Україною та Росією відбудуться 10-11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Сполучені Штати Америки виступлять посередником, сприяючи реалізації місії Дональда Трампа щодо припинення війни.

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Про це Віткофф написав у соцмережі Х. За його словами, обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру.

Також цього тижня американські переговірники зустрінуться в Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО, щоб обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відбудови нашої країни.

"Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – зазначив Віткофф.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі, яка відбудеться на початку листопада. Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.

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За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і загалом завершення цієї війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається на те, що Реджеп Тайіп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки має свої зв'язки з очільником Кремля.

Зеленський наголосив, що хоче особисто поговорити з Володимиром Путіним як з особою, що приймає рішення, оскільки делегаціям не вдається врегулювати всі питання.

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