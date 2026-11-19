В китайському Шеньчжені завершився перший тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Учасники не виступили зі спільною заявою, як анонсували раніше, проте згодом погодили декларацію "про мир", у якій не згадується Україна.

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Про перебіг зустрічі повідомило CNN. Текст ухваленого документа оприлюднило китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

Після завершення переговорів Трамп одразу вирушив до аеропорту.

Путін залишив місце зустрічі за кілька хвилин – він вийшов до свого кортежу в супроводі Сі Цзіньпіна.

Перед цим російський телеканал "Вести" з посиланням на свого ведучого Євгена Попова анонсував спільну заяву трьох лідерів за підсумками саміту. Відповідний допис опублікували в Telegram-каналі мовника, однак незадовго до завершення переговорів його видалили.

Не з'явилося й коментарів від інших учасників зустрічі. Зокрема, журналіст Павло Зарубін спробував з'ясувати у глави МЗС РФ Сергія Лаврова, чи були переговори успішними.

"Президент проводив переговори... Чому ви запитуєте, чи були вони успішними?" – відповів Лавров і припинив розмову.

Згодом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що за підсумками саміту все ж ухвалили заяву, яку мали оприлюднити протягом години. Помічник Путіна Юрій Ушаков також охарактеризував атмосферу зустрічі як хорошу.

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У підсумку сторони погодили декларацію "про мир". Попри її назву, документ не містить жодної згадки про Україну чи російську агресію проти неї.

Як зазначається в тексті, під час саміту в Шеньчжені лідери обмінялися думками щодо поточної міжнародної ситуації та висловили прихильність підтриманню стратегічної стабільності й міжнародної безпеки.

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Один із пунктів декларації стосується реформування Організації Об'єднаних Націй. Китай, США та Росія як постійні члени Ради Безпеки ООН висловили готовність сприяти змінам, які мають допомогти організації ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати її основну місію з підтримання міжнародного миру й безпеки.

Також три держави домовилися збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на благо всіх країн світу, наголосивши на важливості стабільних потоків енергоносіїв.

Окремо в документі порушується питання повноважень Міжнародного кримінального суду в Гаазі та інших подібних інституцій. У декларації наголошується, що принцип згоди держав і повага до імунітету державних посадовців мають основоположне значення. Сторони вважають, що міжнародні суди не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

Крім того, лідери трьох держав заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна розпочинати. Вони також висловили готовність вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.