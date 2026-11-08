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Переговори 10-11 листопада в Абу-Дабі: медіа дізнались повний склад української делегації

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
153
Переговори 10-11 листопада в Абу-Дабі: медіа дізнались повний склад української делегації
\Рустем Умєров. Джерело: Telegram Rustem Umerov

У неділю, 8 листопада, було визначено склад української делегації на найближчих переговорах з Російською Федерацією в Абу-Дабі. Її очолить Рустем Умєров. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

Про це пишуть деякі ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Також у переговорах візьмуть участь Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Варто зазначити, що ця інформація є попередньою. Офіційного підтвердження про склад української делегації наразі немає.

OBOZ.UA писав, що Росія розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі (ОАЕ), які відбудуться 10-11 листопада. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ.

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Раніше також повідомлялось, що найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.

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