Переговори 10-11 листопада в Абу-Дабі: медіа дізнались повний склад української делегації

У неділю, 8 листопада, було визначено склад української делегації на найближчих переговорах з Російською Федерацією в Абу-Дабі. Її очолить Рустем Умєров. Зустріч відбудеться вже наступного тижня.

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Про це пишуть деякі ЗМІ, посилаючись на свої джерела. Також у переговорах візьмуть участь Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Варто зазначити, що ця інформація є попередньою. Офіційного підтвердження про склад української делегації наразі немає.

OBOZ.UA писав, що Росія розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі (ОАЕ), які відбудуться 10-11 листопада. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ.

Раніше також повідомлялось, що найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.