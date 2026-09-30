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"Перебувають під захистом міжнародного права": ПАРЄ вимагає від Росії звільнити українських журналістів з полону

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
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"Перебувають під захистом міжнародного права": ПАРЄ вимагає від Росії звільнити українських журналістів з полону
ПАРЄ вимагає негайного й безумовного звільнення полонених журналістів
Джерело: ПАРЄ/Facebook

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо зростаючих загроз медіаплюралізму та незалежності медіа. У документі ПАРЄ вимагає від Росії негайно й безумовно звільнити українських журналістів, яких утримують у полоні.

Асамблея також наголосила, що журналісти є цивільними особами та перебувають під захистом міжнародного права. Резолюцію на пленарному засіданні в Страсбурзі підтримали 106 делегатів.

ПАРЄ вимагає звільнити українських журналістів

У резолюції "Зростаючі загрози медіаплюралізму та незалежності медіа" йдеться про те, що війна Росії проти України залишається найбільшою загрозою для журналістів у Європі.

"Асамблея нагадує, що журналісти є цивільними особами й перебувають під захистом міжнародного права, а цілеспрямовані напади на них та їхнє вбивство є воєнним злочином", – зазначено в ухваленому тексті.

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Як повідомила членкиня української делегації Євгенія Кравчук, у документі окремо згадано щонайменше 26 українських журналістів, яких Росія незаконно утримує переважно за сфабрикованими обвинуваченнями. Також у резолюції згадано журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

ПАРЄ вимагає негайного й безумовного звільнення полонених журналістів, а також притягнення до відповідальності винних у злочинах проти них.

Що відбувається з медіа на окупованих територіях

Окрему увагу в резолюції приділили становищу медіа на тимчасово окупованих територіях України.

У документі йдеться про примусове закриття або захоплення українських редакцій, переслідування місцевих журналістів та заміну українського мовлення російською державною пропагандою.

ПАРЄ також закликала держави співпрацювати з розслідуваннями злочинів проти журналістів і підтримувати українські редакції. Зокрема, йдеться про медіа, які працюють поблизу фронту або були переміщені з тимчасово окупованих територій.

ПАРЄ підтримала заходи проти кремлівської пропаганди

Ще одна частина резолюції стосується російського інформаційного впливу в Європі. Зокрема, йдеться про контрольовані державою медіа, приховане володіння та фінансування інформаційних ресурсів, а також скоординовані кампанії в інтернеті.

ПАРЄ привітала заходи ЄС та держав-членів щодо призупинення мовлення пов’язаних із Кремлем пропагандистських мереж.

"Якщо такі заходи здійснюються відповідно до практики ЄСПЛ, вони є легітимним захистом медіаплюралізму, а не його обмеженням", – пояснила Кравчук положення ухваленої резолюції.

Асамблея також закликала продовжувати заходи проти російських і білоруських державних медіа, залучених до воєнної пропаганди.

Які ще рекомендації містить резолюція

Документ містить ширші рекомендації щодо захисту незалежних медіа в Європі. ПАРЄ висловила занепокоєння зростанням політичного й економічного контролю над редакціями, тиском на суспільні медіа та браком надійних місцевих джерел інформації.

"Асамблея стривожена захопленням медіасектору політичними й фінансовими силами з метою контролю над інформацією, витіснення критичних голосів і маніпулювання громадською думкою", – зазначено в документі.

Серед запропонованих кроків – забезпечення незалежності медіарегуляторів, відкриття даних про кінцевих власників медіа, прозора підтримка місцевої журналістики, захист журналісток від погроз та протидія транснаціональним репресіям.

У супровідній рекомендації ПАРЄ також запропонувала працювати над загальноєвропейською базою даних про медіавласність, яка була б безоплатно доступною для громадськості.

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