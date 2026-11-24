Пентагон досі не погодив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Йдеться про боєприпаси американського виробництва, постачання яких уже було погоджене Вашингтоном, а європейські союзники готові профінансувати їхню закупівлю.

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Водночас остаточного дозволу від міністра оборони США Піта Гегсета досі немає. Крім того, затримується розгляд українського запиту на самостійне виробництво таких ракет. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Які ракети для Patriot чекає Україна

Загалом ідеться приблизно про 60 ракет-перехоплювачів американського виробництва PAC-3 та PAC-2.

Близько 40 із них – сучасні ракети PAC-3. Їхнє постачання Україні планували здійснити у період із вересня до грудня, однак передача всіх цих боєприпасів досі залишається неузгодженою.

Ще приблизно 20 ракет PAC-2 старішої версії також виділили для України. Проте вони, як і PAC-3, очікують на дозвіл американської сторони.

Чому затримується передача ракет Україні

Попри погоджене постачання та готовність європейських союзників профінансувати боєприпаси, міністр оборони США Піт Гегсет досі не дав остаточного дозволу на їхню передачу.

За інформацією Financial Times, затримується і розгляд іншого запиту України – щодо отримання дозволу самостійно виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

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Водночас Україна неодноразово наголошувала на необхідності додаткових ракет для протиповітряної оборони. Вони потрібні для відбиття посилених російських ракетних і дронових атак.

Що кажуть у Пентагоні

Речник американського оборонного відомства заявив Financial Times, що політика США щодо підтримки України не змінилася. Водночас він відмовився від додаткових коментарів щодо конкретних постачань.

"Військове міністерство впроваджує кілька паралельних зусиль для прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – заявив представник Пентагону.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет до системи ППО Patriot досі залишається заблокованим у міністерстві оборони США. Документи вже є, але вони залишаються без руху на столі у одного з заступників міністра оборони США. Подальше оформлення документації затримується на рівні заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення Майкла Даффі.