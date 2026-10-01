Пентагон законтрактував 99,8% із $400 млн допомоги Україні, які Конгрес США виділив на поточний фінансовий рік у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI). Йдеться про кошти, за які Міністерство оборони США має закупити військове обладнання в американських оборонних компаній для подальшої передачі Україні.

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Про це сенатору-демократу Крісу Кунсу повідомили представники Пентагону, повідомляє The Washington Sun. Кунс входить до складу підкомітету Сенату з асигнувань на оборону та бере участь у нагляді за фінансуванням американського оборонного відомства.

Пентагон розподілив кошти в останній момент

Кінцевий термін для розподілу коштів спливав 30 вересня, тобто наступного дня після повідомлення Кунса. Сенатор розкритикував Пентагон за те, що відомство, за його словами, зволікало до останніх годин фінансового року та несвоєчасно інформувало Конгрес.

"Той факт, що вони нарешті це роблять фактично в останній можливий день, говорить сам за себе щодо характеру цих відносин. Вони не інформують нас вчасно. Вони не дотримуються закону, а наше партнерство має серйозні проблеми", – заявив Кунс.

Що передбачає пакет допомоги

25 вересня Reuters повідомляв, що на той момент Пентагон уже законтрактував $307 млн із передбачених $400 млн. Водночас військова допомога не включала ракети для систем Patriot.

Раніше, у липні 2026 року, повідомлялося про такий план використання коштів:

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$200 млн – на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини;

– на озброєння, боєприпаси та вибухові речовини; $99,9 млн – на транспортні засоби, запчастини та обладнання;

– на транспортні засоби, запчастини та обладнання; $100 млн – на логістичні послуги, зокрема транспортування військової техніки.

Що казали в Конгресі

Американські законодавці з обох партій закликали Пентагон використати кошти, схвалені Конгресом для України. Зокрема, 22 вересня конгресмен-демократ Стені Гоєр заявив, що українська сторона повідомила йому про відсутність отриманої частини цієї допомоги.

Гоєр закликав американське військове керівництво якнайшвидше передати Україні вже виділені ресурси. Також він попросив Адміністрацію президента США Дональда Трампа надати Києву ще $400 млн допомоги, яку Конгрес має схвалити та виділити на наступний фінансовий рік.

Головні історії дня

Цей заклик підтримала сенаторка-республіканка Меґґі Ґудлендер. Вона закликала Сенат ухвалити двопартійний законопроєкт "Про підтримку України", який Палата представників схвалила у червні 2026 року.

Нагадаємо, адміністрація США попереджала Конгрес: доставка частини обладнання за програмою USAI українським військовим може тривати роками. Пентагон уже кілька разів затримував постачання зброї Україні через побоювання, що американські запаси стали критично низькими.

Як писав OBOZ.UA, за останній рік союзники України виділили понад $10 млрд на закупівлю американської зброї. Із цієї суми $3,5 млрд становив кредит ЄС, а закупівлі здійснювалися, зокрема, в межах ініціативи PURL.

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