"Пекельний крик": Трамп і Нетаньягу влаштували перепалку під час перемовин щодо Ірану – Ynet

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп поговорили телефоном на вихідних. Основною темою стала ситуація навколо Ірану, зокрема розбіжності між Вашингтоном і Єрусалимом щодо можливого відновлення війни проти Ісламської Республіки.

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Про це пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на співрозмовників, обізнаних з перебігом розмови. Один із них назвав її "пекельною перепалкою з криками". Однак в офісі Нетаньягу відкинули таку характеристику, заявивши, що жодного конфлікту між лідерами не було.

Повідомлення про сварку там назвали "фейковими новинами та цілковитою нісенітницею". Високопосадовець Ізраїлю також підтвердив, що телефонна розмова відбулася, але запевнив, що вона "зовсім не була складною".

Попри спростування інформації про сварку, публічні заяви Нетаньягу в Кнесеті у вівторок продемонстрували, наскільки різняться позиції Ізраїлю та США щодо подальших дій стосовно Ірану. Адміністрація Трампа хоче дати дипломатії ще один шанс і спробувати домовитися з Тегераном. Нетаньягу ж вважає, що остаточно усунути ядерну загрозу з боку Ірану можна лише шляхом повалення чинного режиму.

Виступаючи на церемонії складання присяги депутатами 26-го скликання Кнесету, ізраїльський прем'єр заявив, що Тегеран працює над відновленням ядерної загрози. Він наголосив, що єдиним способом назавжди покласти край цій небезпеці є повалення режиму аятол.

"Іран працює над відновленням ядерної загрози. Єдиний спосіб назавжди усунути цю екзистенційну загрозу – повалити режим аятол", – сказав Нетаньягу.

Він також попередив, що найближчим часом Ізраїль може зіткнутися з міжнародним тиском, зокрема з вимогами змиритися з ядерним Іраном і подальшим існуванням режиму аятол.

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"Незабаром ми зіткнемося з міжнародним тиском, щоб погодитися на ядерний Іран і подальше існування терористичного режиму, який прагне нас знищити. Від нас також вимагатимуть відмовитися від наших величезних досягнень і значних здобутків у створенні зон безпеки", – заявив ізраїльський прем'єр.

Говорячи про ці загрози, він також згадав про внутрішньополітичну ситуацію в країні та знову виступив за створення уряду національної єдності.

"Перед обличчям цих загроз ми маємо зробити одну річ у цій залі: відкласти всі інші міркування та сформувати уряд національної єдності. Лише він зможе впоратися з викликами такого масштабу", – наголосив очільник ізраїльського уряду.

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Нетаньягу щодня закликає Трампа поновити удари

У понеділок Трамп заявив, що наразі не вважає відновлення військової операції проти Ірану необхідним. Про це він сказав після зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, під час якої обговорювали контакти Вашингтона з Тегераном за посередництва Дохи.

"На цьому етапі військові дії не здаються особливо необхідними", – зазначив американський президент. Водночас він наголосив, що американські війська залишаються "повністю готовими до бою". Трамп також заявив про "позитивну динаміку" в питанні завершення конфлікту та висловив упевненість, що вдасться знайти рішення, яке гарантуватиме безпеку Ізраїлю.

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Як пише Financial Times, арабські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що Нетаньягу намагається схилити Трампа до відновлення військової операції проти Ірану.

Дипломат, обізнаний із перебігом обговорень, розповів виданню, що ізраїльський прем'єр щодня телефонує американському президенту, закликаючи його поновити удари. Водночас представники Білого дому та інші впливові особи намагаються відмовити Трампа від такого кроку.

За словами дипломата, лідери країн регіону закликають американського президента не допускати ескалації та зосередитися на переговорах. Інше джерело, обізнане із ситуацією в Ізраїлі, також підтвердило, що Нетаньягу прагне відновлення військової операції. Водночас наразі немає узгодженої кампанії, спрямованої на те, щоб переконати Трампа ухвалити таке рішення.

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Можливість відновлення військової операції проти Ірану американський лідер прокоментував і в інтерв'ю програмі 60 Minutes телеканалу CBS. Воно відбулося через п'ять днів після серйозної поразки республіканців на проміжних виборах.

Відповідаючи на запитання, чи планує він посилювати військові дії проти Ірану після виборів, американський президент заявив: "Ну, я не збираюся цього робити. Не думаю, що для цього є якісь підстави. Не думаю, що для цього є якісь підстави".

Водночас Трамп захистив своє початкове рішення завдати ударів по Ірану. Він наголосив, що вчинив би так само знову, оскільки Тегерану не можна дозволити отримати ядерну зброю.

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Однак державний секретар США Марко Рубіо значно стриманіше оцінює перспективи домовленостей із Тегераном.

"Я б не сказав, що ми перебуваємо на порозі прориву", – зазначив він.

За словами Рубіо, переговори поки не принесли результатів, оскільки вимоги Ірану є "не просто неприйнятними, а в деяких випадках обурливими, безглуздими та справді нереалістичними".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув США ультиматум: або Вашингтон приймає вимоги Тегерана, або зіткнеться з військовою відповіддю. Він заявив, що іранські військові готові до бойових дій, і пригрозив американській стороні "пеклом". Водночас Арагчі запевнив, що пропозиція Ірану щодо дводенного плану припинення війни на всіх фронтах залишається чинною.