"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьУкраїнці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – ЗеленськийВ Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. Фото"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. ФотоМайно ПриватБанку виставили на продажМайно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктівДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіДенисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у ПольщіУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніУсе перевернеться з ніг на голову: на ці знаки зодіаку чекають грандіозні зміни жовтніПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по КиєвуПередбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФ

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
"Оцінює компроміси": у США пояснили, чому Трамп не поспішає з новими санкціями проти РФ
Міністр енергетики Кріс Райт на CBS News. Джерело: Скриншот

Рішення щодо можливих тарифів для найбільших покупців російської нафти президент США Дональд Трамп, за словами міністра енергетики Кріса Райта, ухвалюватиме після оцінки наслідків для економіки та енергетичних цін.

Райт заявив про це в інтерв’ю програмі Face the Nation with Margaret Brennan, яке CBS News випустила 4 жовтня 2026 року. Йшлося, зокрема, про можливе введення тарифів проти Китаю та Індії за купівлю російського пального.

Рішення наприкінці терміну

Ведуча нагадала, що через законопроєкт Ліндсі Грема Трамп має до 18 жовтня визначитися, чи застосовувати тарифи проти найбільших покупців російського пального – Китаю та Індії.

Райт не став прогнозувати рішення президента. За його словами, Трамп "залишає кожне рішення до кінця" і перед ухваленням оцінює можливі компроміси.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 13,9 т.
"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео
icon 13,9 т.
"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 11,7 т.
"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь України
icon 11,7 т.
"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь України
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 5,7 т.
США запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео
icon 5,7 т.
США запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео

"Він оцінюватиме компроміси. Він невтомно працював, щоб спробувати закінчити цю війну", – сказав міністр.

Райт додав, що припинення війни, на його думку, могло б не лише зменшити кількість загиблих, а й суттєво знизити ціни на енергоносії.

Ціна санкцій

За словами міністра, Трамп одночасно намагається зберігати хороші відносини з Китаєм і використовувати доступні важелі для припинення війни. Райт зазначив, що ситуація у відносинах із Пекіном, на його оцінку, розвивається "досить добре", однак питання впливу на країни, які купують російську нафту, залишається відкритим.

"Треба дивитися на кожен важіль, який у вас є, щоб довести цей убивчий конфлікт до кінця", – пояснив він.

Райт відмовився сказати, чи запровадить Трамп тарифи проти Китаю та Індії, а також чи рекомендував би президенту зробити це.

Окремо міністр заявив, що Трамп постійно розглядає різні варіанти дій. За його словами, президент щодня обговорює з представниками адміністрації способи знизити ціни на енергоносії та водночас тиснути на сторони війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, у середу, 16 вересня, у Палаті представників (нижня палата Конгресу США) відбулося фінальне голосування за законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Зрештою депутати підтримали документ, віддавши за нього 262 голоси. 

Схожі теми
Санкції проти РосіїЗустріч Трампа і ПутінаПереговори США та РосіїМирний план ТрампасанкціїРосія - країна-агресорБілий дімВашингтонДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись