"Отримуємо не тільки від США": Зеленський пояснив ситуацію з ракетами до Patriot

Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, де також потрібні значні обсяги озброєння. Водночас європейські партнери мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3, частину яких Київ розраховує отримати для захисту від російських балістичних атак узимку.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Брюсселі. Відеотрансляція опублікована на YouTube-каналі "Суспільне Новини".

Україна співпрацює як з американськими, так і з європейськими партнерами. Ракети PAC-3 не надходять безкоштовно, а їх постачання потребує фінансування. Він також подякував усім, хто допомагає забезпечувати українську протиповітряну оборону, зокрема адміністрації Білого дому та Сполученим Штатам.

"Більшість PAC-3 зараз відправляється на Близький Схід. Це не секрет, що ми не є пріоритетним напрямком зараз", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський не підтвердив прямо інформацію CNN про те, що в України закінчилися ракети-перехоплювачі для Patriot. Київ отримує їх не лише від США, а й від європейських та інших країн світу. Україна збирає ракети невеликими партіями з різних джерел і доправляє їх для захисту населення та інфраструктури.

"Ми все це організовуємо, привозимо їх до України, щоб захищати наш народ, ми захищаємо нашу інфраструктуру. Я хочу підкреслити, що ми працюємо з усіма можливостями, щоб Україна була якомога більш незалежною", – сказав президент.

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Україна розраховує на підтримку європейських держав у забезпеченні протиповітряної оборони під час зимового періоду. Необхідні обсяги ракет PAC-2 і PAC-3, які Київ планує отримати для проходження зими, є в Європі.

"Чи достатньо в Європі PAC-2, PAC-3, щоб Україна пройшла зиму? Так, згідно з тими цифрами, які я оголосив, які ми хотіли б отримати на зимовий час. Ці цифри в Європі є", – заявив глава держави.

Водночас він уточнив, що наразі не може назвати точну кількість ракет, які Україна отримає від європейських партнерів. Певна інформація щодо можливих постачань уже є стосовно окремих країн.

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Окремо журналістка запитала президента, чи можуть європейські держави замінити американські можливості супутникового зв’язку Starlink, якщо ситуація зі США повториться. Однак у наведеній відповіді Зеленського конкретної оцінки таких можливостей немає.

Ще одним напрямом посилення оборони Зеленський назвав розроблення власної системи перехоплення балістичних ракет. Україна працює над цим спільно з європейськими партнерами та розраховує подолати наявні технологічні обмеження.

"Я розраховую, що ми з європейцями зробимо нашу модель антибалістичної системи. Дай Бог успіху нашим інженерам", – сказав президент.

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Майбутня система має бути дешевшою у виробництві та давати змогу швидко виготовляти необхідні засоби перехоплення. Україна також планує ділитися відповідними технологіями з європейськими партнерами.

Розвиток власних спроможностей у сфері протиракетної оборони має допомогти Україні зменшити залежність від обмежених запасів готових перехоплювачів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після триденної перерви Україна скасовує обмеження та відновлює атаки на російські нафтопереробні заводи. Пауза в ударах по російській енергетиці була зроблена на прохання Сполучених Штатів.

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