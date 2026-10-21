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"Особлива увага": Путін на зустрічі з Віткоффом розхвалив Трампа і згадав Україну

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,1 т.
"Особлива увага": Путін на зустрічі з Віткоффом розхвалив Трампа і згадав Україну
Володимир Путін. Джерело: росЗМІ

Диктатор Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп виявляє підвищений інтерес до врегулювання війни в Україні. За його словами, увага американського лідера до українського питання відрізняється від підходів попередніх адміністрацій США.

Він також заявив, що зацікавленість Вашингтона в просуванні до миру заслуговує на особливу увагу. Про це диктатор заявив у середу, 21 жовтня, під час візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

Путін розхвалив Трампа через його увагу до України

За словами Путіна, Трамп приділяє значну увагу питанню врегулювання війни в Україні. Диктатор стверджує, що такий підхід відрізняється від позиції, яку демонстрували попередні американські адміністрації.

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Путін наголосив, що Трамп зосереджений саме на пошуку шляхів виходу із кризової ситуації, а не на продовженні ескалації.

Що Путін сказав про мирний план

Диктатор Росії зазначив, що зацікавленість Вашингтона в просуванні до мирного сценарію заслуговує на увагу та може стати основою для подальших контактів між країнами.

Водночас конкретних домовленостей або термінів нових переговорів під час заяви Путін не назвав.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф представив Володимиру Путіну план часткового припинення вогню між Україною та Росією. Він передбачає припинення бойових дій щодо енергетичної та продовольчої інфраструктури.

Як писав OBOZ.UA, 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч із Володимиром Путіним. До Росії він прилетів наступного дня після переговорів у Норвегії з президентом України Володимиром Зеленським та представниками кількох європейських країн.

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