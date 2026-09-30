Родина колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка протягом 2025 року мешкала в орендованій квартирі в одному з найдорожчих районів Женеви. Тоді як неподалік розташоване архітектурне бюро його колишньої дружини Ольги Богданової.

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Її відгуки на Google Maps свідчать про відвідування цього району ще у 2023-2024 роках. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Оренда апартаментів обходилася родині більш ніж у 85 тисяч швейцарських франків на рік, що становить приблизно 4,5 млн грн. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Галущенко не вказав цю нерухомість у декларації, поданій перед звільненням із посади міністра юстиції.

Апартаменти площею 220 кв. м розташовані на набережній Гюстав-Адор у Женеві, поблизу історичного парку Ла Гранж. Будівля стоїть на лівому березі Женевського озера, у престижному районі О-Вів, та внесена до переліку архітектурної спадщини міста.

Власниками будинку й земельної ділянки під ним, відповідно до женевського реєстру нерухомості, є Жорж і П’єр Носалі. Відомості про них як кредиторів у справі щодо боргів за оренду приміщень у цій будівлі публікувалися у швейцарському віснику SHAB у 2017 році. У 2018 році місцева ремонтна компанія повідомляла про замовлення ними ремонту даху будинку.

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Журналісти також знайшли відгуки Ольги Богданової про заклади поблизу набережної. У 2023-2024 роках вона залишала оцінки магазину оптики, масажному та пірсинг-салонам. Зокрема, після відвідування одного із закладів жінка написала: "Це був найкращий досвід для моєї 10-річної доньки. Персонал дуже професійний".

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На початку 2026 року Богданова також залишила відгук про спа-салон неподалік. Ці дані можуть свідчити, що вона регулярно бувала в районі ще до початку періоду, охопленого перевіркою декларації Галущенка.

15 вересня голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що після її звернення НАЗК провело повну перевірку декларації Галущенка за період із початку 2025 року до 19 листопада, коли Верховна Рада звільнила його з посади міністра юстиції.

За результатами перевірки агентство дійшло висновку, що колишній посадовець не задекларував відомості на загальну суму понад 55,5 млн грн. У НАЗК зазначили, що виявлені порушення мають ознаки декларування недостовірної інформації.

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Під час перевірки Ольга Богданова повідомила, що протягом 2025 року проживала з дітьми у швейцарській квартирі на підставі договору оренди. Водночас копію документа вона не надала.

Сам Галущенко заявив агентству, що після розлучення у 2022 році не знав про оренду житла колишньою дружиною та дітьми. Про нібито перебування квартири в користуванні членів сім’ї він дізнався лише у 2026 році з матеріалів кримінального провадження.

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Якщо орієнтуватися на встановлену вартість оренди за 2025 рік, то за період із 2023-го до 2026 року витрати на житло могли сягнути 20 млн грн.

Поблизу орендованої квартири, приблизно за 2,5 км, розташоване архітектурне бюро Богданової. У лютому 2023 року вона зареєструвала в торговельному реєстрі Женеви компанію B.A.G. Sarl – Bogdanova Architectural Group.

Серед заявлених напрямів діяльності компанії – архітектура, дизайн інтер’єрів, торгівля меблями та предметами мистецтва, організація заходів і консалтинг, зокрема у сферах фінансів і нерухомості.

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Аналізуючи структуру управління компанією, журналісти звернули увагу на зв’язки її менеджерів із фірмами, які займаються корпоративними послугами та управлінням приватним капіталом, а також із компаніями, згаданими в матеріалах міжнародних розслідувань і справ НАБУ. Зокрема, першою виконавчою директоркою була Крістін Брайтлер, яка керувала швейцарським офісом компанії Dixcart.

15 лютого 2026 року Галущенка затримали під час перетину державного кордону в межах справи "Мідас". Згодом йому повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

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У лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів інвестицій. Слідство вважає, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, надійшло понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, за версією слідства, видали готівкою та переказали родині безпосередньо у Швейцарії.

Частину цих коштів використали для оплати навчання дітей, а решту розмістили на депозиті, який приносив родині додатковий дохід.

Герман Галущенко заперечує причетність до злочинної діяльності та заявляє, що доводитиме свою позицію в юридичній площині.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 липня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив строк досудового розслідування у справі ексміністра енергетики Германа Галущенка до 10 жовтня 2026 року. Навколо цього та кількох інших рішень Апеляційної палати ВАКС розгорнулася дискусія в юридичній спільноті.

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