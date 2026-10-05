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Олексія Гончаренка виключили із фракції "Європейська Солідарність" через ідеологічні розбіжності: подробиці

Софія Закревська
Софія Закревська
Time to read3 хв
icon 2,7 т.
Олексія Гончаренка виключили із фракції "Європейська Солідарність" через ідеологічні розбіжності: подробиці
Олексій Гончаренко. Джерело: "Європейська Солідарність"

Народного депутата Олексія Гончаренка виключили із фракції "Європейська Солідарність". Причиною такого рішення стали через ідеологічні розбіжності, зокрема в питаннях завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України.

Про це 5 жовтня повідомили на офіційних ресурсах партії. Там зазначили, що публічні позиції Гончаренка розійшлися з позицією "Європейської Солідарності" та її ідеологічними засадами.

"Саме тому ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", – сказано в повідомленні.

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У заяві зазначається, що "ЄС" – це демократична партія, в якій завжди були і залишатимуться дискусії, різні погляди та гострі суперечки. Це нормально для політичної сили, яка поважає свободу слова і думки.

Водночас для них є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни. Для "Європейської Солідарності" такими принципами є сильна українська армія, українська мова, незалежна українська церква, членство України в Європейському Союзі та НАТО.

"Ми переконані: це фундамент української державності, який допоміг Україні вистояти у роки війни з Росією і має визначати її майбутнє. Ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури і не можуть бути предметом торгу – ані всередині України, ані тим більше на переговорах із Росією", – зазначили в партії.

Олексія Гончаренка виключили із фракції ''Європейська Солідарність'' через ідеологічні розбіжності: подробиці

Скриншот повідомлення "Європейської Солідарності" у Facebook

Що передувало

Олексій Гончаренко заявив, що на полі бою зараз паритет – ми не можемо перемогти Росію, а Росія не може перемогти нас. Водночас у війні на виснаження паритету немає, і тут ми програємо.

Тому, вважає нардеп, необхідно домовлятися з агресором. Причому замість одного переговорного столу має бути багато вузьких треків, які йдуть паралельно. Він озвучив свій "мирний план", який включає домовленості щодо безпеки на морі, енергетики, інфраструктури и та фронту.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Олексія Гончаренка щодо необхідності переговорів із Росією. Глава держави заявив, що подібні публічні меседжі не сприяють єдності країни.

Зеленський зазначив, що свобода слова передбачає можливість політиків висловлювати власні позиції. Водночас президент розкритикував меседжі, які, на його думку, можуть створювати додатковий розкол усередині держави.

"Свобода слова, тому це нормально. Скажу так, ненормальний меседж. Тому що треба єдність в державі", – заявив Зеленський.

Додамо, що заяви Гончаренка щодо необхідності переговорів із Росією та пошуку компромісів викликали різку і здебільшого негативну реакцію серед військових. Чимало військовослужбовців та ветеранів розкритикували тези нардепа, зазначивши, що йдеться про фактичну капітуляцію чи спробу політичного популізму на надчутливій темі.

Доповнюється...

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