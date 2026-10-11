''Огидно'': Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафту

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обрушився зі шквалом критики на президента США Дональда Трампа. Політик назвав "огидним" той факт, що Сполучені Штати скасували санкції щодо російського палива.

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Також він наголосив, що абсолютно безглуздо звинувачувати Україну в різкому зростанні цін на паливо. Про це Джонсон написав у соціальній мережі Х.

Реакція Джонсона на угоду Трампа з Путіним

Колишній британський прем’єр нагадав, що стрімке підвищення цін на паливо почалося з закриття Ормузької протоки, а не з ударів по російських нафтопереробних заводах.

Джонсон звинуватив Трампа у фінансуванні вбивств, які влаштовує Путін. Водночас він висловив сумніви, що угода Москви з Вашингтоном допоможе істотно знизити ціни на дизель.

"Путін щодня вбиває невинних українських мирних жителів. Українці борються за своє життя. І тим не менше Білий дім, мабуть, сповнений рішучості змусити американських водіїв фінансувати вбивства, які влаштовує Путін. Це не спрацює, і я сумніваюся, що це сильно вплине на ціну палива", – написав Джонсон.

При цьому британець не виключає повернення російських енергоносіїв на світовий ринок. Однак Джонсон закликав зробити це лише після того, як закінчиться російсько-українська війна.

"Якщо ми хочемо повернути російську нафту та газ на світовий ринок, давайте покладемо край цій війні – заради вільної, суверенної та незалежної України", – заявив політик.

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Джонсон у контексті війни

Ім'я колишнього британського прем'єра в контексті війни часто згадується в суперечці щодо зірваних мирних переговорів. У листопаді 2023 року Давид Арахамія, який очолював українську делегацію в Стамбулі, заявив, що Росія нібито була готова закінчити війну в обмін на нейтралітет України. За його словами, після повернення делегації до Києва приїхав Джонсон і сказав, що з Росією нічого підписувати не потрібно, а треба "просто воювати".

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Ці слова широко використовувала російська пропаганда, а диктатор Путін публічно покладав на Джонсона відповідальність за зрив домовленостей. Сам Джонсон назвав такі твердження нісенітницею та російською пропагандою і заявив, що ніякої угоди не було.

У розмові з The Times Арахамія підтвердив, що британський прем’єр не чинив тиску на українське керівництво. Ще у травні 2022 року українські медіа з посиланням на анонімні джерела писали, що Джонсон, який прилетів до Києва 9 квітня, наполягав на жорсткій лінії, і це знизило ймовірність мирних домовленостей.

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Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема і безпосередньо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.