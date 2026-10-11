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"Огидно": Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафту

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 5,1 т.
Борис Джонсон в Україні
Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафту. Джерело: Андрій Андрієнко

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обрушився зі шквалом критики на президента США Дональда Трампа. Політик назвав "огидним" той факт, що Сполучені Штати скасували санкції щодо російського палива.

Також він наголосив, що абсолютно безглуздо звинувачувати Україну в різкому зростанні цін на паливо. Про це Джонсон написав у соціальній мережі Х.

Реакція Джонсона на угоду Трампа з Путіним

Колишній британський прем’єр нагадав, що стрімке підвищення цін на паливо почалося з закриття Ормузької протоки, а не з ударів по російських нафтопереробних заводах.

Джонсон звинуватив Трампа у фінансуванні вбивств, які влаштовує Путін. Водночас він висловив сумніви, що угода Москви з Вашингтоном допоможе істотно знизити ціни на дизель.

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"Путін щодня вбиває невинних українських мирних жителів. Українці борються за своє життя. І тим не менше Білий дім, мабуть, сповнений рішучості змусити американських водіїв фінансувати вбивства, які влаштовує Путін. Це не спрацює, і я сумніваюся, що це сильно вплине на ціну палива", – написав Джонсон.

При цьому британець не виключає повернення російських енергоносіїв на світовий ринок. Однак Джонсон закликав зробити це лише після того, як закінчиться російсько-українська війна.

"Якщо ми хочемо повернути російську нафту та газ на світовий ринок, давайте покладемо край цій війні – заради вільної, суверенної та незалежної України", – заявив політик.

''Огидно'': Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафту

Джонсон критикує Трампа. Джерело: Скриншот

Джонсон у контексті війни

Ім'я колишнього британського прем'єра в контексті війни часто згадується в суперечці щодо зірваних мирних переговорів. У листопаді 2023 року Давид Арахамія, який очолював українську делегацію в Стамбулі, заявив, що Росія нібито була готова закінчити війну в обмін на нейтралітет України. За його словами, після повернення делегації до Києва приїхав Джонсон і сказав, що з Росією нічого підписувати не потрібно, а треба "просто воювати".

Ці слова широко використовувала російська пропаганда, а диктатор Путін публічно покладав на Джонсона відповідальність за зрив домовленостей. Сам Джонсон назвав такі твердження нісенітницею та російською пропагандою і заявив, що ніякої угоди не було.

У розмові з The Times Арахамія підтвердив, що британський прем’єр не чинив тиску на українське керівництво. Ще у травні 2022 року українські медіа з посиланням на анонімні джерела писали, що Джонсон, який прилетів до Києва 9 квітня, наполягав на жорсткій лінії, і це знизило ймовірність мирних домовленостей.

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема і безпосередньо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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