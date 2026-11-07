Тема, яка винесена в заголовок цього матеріалу, – це не красива літературна метафора, це об’єктивний і неупереджений аналітичний висновок, який зроблений на підставі глибокого політико-юридичного аналізу ери правління Дональда Трампа.

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Однак усе по черзі.

У 1787 році у Філадельфії після тривалих і запеклих дебатів було підписано Конституцію Сполучених Штатів Америки, яка заклала унікальну систему стримувань і поправок, покликану назавжди унеможливити зосередження абсолютної влади в одних руках.

Батьки-засновники американської республіки найбільше побоювалися появи лідера, який спробує поставити власні амбіції вище за закон, тому наділили парламент і суди потужними інструментами жорсткого контролю за виконавчою владою. Протягом більше двох століть ця правова система неодноразово проходила випробування на міцність, але події останнього десятиліття, що розпочалися з виборів 2016 року, змушують фахівців з конституційного права аналізувати глибинні внутрішні ризики для американської державної моделі.

Особливе місце в цьому процесі посідають події 6 січня 2021 року, які не були звичайним народним повстанням у його класичній формі, а, як тепер цілком очевидно, стали прорахованою репетицією державного заколоту з метою утримання влади.

Якби судова система під тиском тоді визнала результати виборів недійсними, Сполучені Штати опинилися б у стані найглибшої конституційної кризи з часів Громадянської війни 1861–1865 років. Криза легітимності виборів призвела б до того, що половина країни та більшість державних інституцій вважали б Трампа нелегітимним президентом, спровокувавши відмову великих штатів, таких як Каліфорнія чи Нью-Йорк, підпорядковуватися федеральному центру та платити податки. Для придушення протестів Трампу довелося б задіяти Закон про повстання для введення військ у міста, що означало б автоматичний перехід до військового чи авторитарного правління.

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Цей внутрішній параліч найбільшої країни Заходу запустив би два катастрофічні сценарії для України: або "мирний аншлюс" і фінляндизацію через ультиматум Білого дому піти на переговори на умовах Кремля із кулуарною відмовою від НАТО за нашою спиною, або повномасштабне вторгнення у 2022 році за умов абсолютної свободи дій для Росії, коли США були б повністю поглинуті громадянською кризою.

Проте американські інституції та судова влада тоді встояли, заколот провалився, і кремлівському диктатору довелося поспіхом змінювати плани та розпочинати відкриту війну 24 лютого 2022 року, ймовірно, узгодивши її з Сі Цніньпіном у Пекіні напередодні вторгнення під час зимової Олімпіади.

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Чинний президент США Джо Байден при цьому взагалі не брався Москвою до уваги, оскільки Путін сподівався отримати всю українську державу без жодного пострілу – так само легко, як він забрав Крим за часів президентства Обами, оскільки Трамп просто здав би інтереси Києва.

Проте бліцкриг повністю провалився, оскільки війну за три дні український народ виграв без допомоги США. Адміністрація Байдена з початком вторгнення перебувала в прострації та прийшла до тями лише тоді, коли зрозуміла, що Україна тримається й бореться. При цьому Трамп також зіграв свою важливу роль, яку не можна забувати, адже саме його попередня адміністрація надала Україні комплекси "Джавелін", які зіграли визначну роль у перші часи війни.

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З'єднання цих подій дає безальтернативну відповідь на питання про те, кому саме був вигідний правовий та інституційний заколот 6 січня 2021 року у Вашингтоні: знищення республіки зсередини було ключовим етапом у підготовці ліквідації України.

У цьому й полягає колосальна, непримиренна різниця між двома американськими лідерами, де один зруйнував імперію зла, а інший – руйнує власну країну.

Рональд Рейган діяв як великий державник в інтересах американського народу: він спирався на міцність інституцій, свято поважав Конституцію і зміцнював глобальний авторитет США, щоб зламати хребет радянському тоталітаризму. Його сила базувалася на законі та захисті республіки. Натомість Дональд Трамп обрав шлях ліквідатора правових опор власної держави, демонструючи шалений правовий нігілізм через спроби використання Міністерства юстиції для переслідування опонентів та атаки на ЗМІ в обхід Першої поправки до Конституції США.

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Стаття І Конституції чітко зазначає, що вся законодавча влада та право розпоряджатися бюджетом належать Конгресу, проте адміністрація Трампа у середньому видавала 167 одноосібних указів на рік для обходу парламенту, замінюючи професіоналів у ФБР та Пентагоні особистими лоялістами, готовими виконувати рішення Трампа без належного огляду на закон. Трамп руйнує власну країну, підриває іі міжнародний авторитет, публічно критикуючи ЦРУ та створюючи ризики для стабільності НАТО, що змусило Конгрес ухвалювати спеціальні закони проти самоізоляції США.

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Особливе наочно цей правовий нігілізм проявився у військовій ескалації проти Ірану, яку Трамп розпочав одноосібно. Задіюючи два величезні авіаносні флоти та тисячі американських військових у бойових діях, він грубо знехтував розділом 8 Статті І Конституції США та Резолюцією про військові повноваження 1973 року, які прямо зобов'язують президента отримати обов'язкову правову згоду Конгресу. За відсутності будь-якої резолюції чи мандату Ради Безпеки ООН на ведення цієї війни та попри офіційні протести й скарги Тегерана до Радбезу щодо порушення суверенітету, Білий дім учинив прямий вихід виконавчої влади за межі своїх повноважень, безпідставно прикриваючись ширмою превентивної самооборони та порушуючи пункт 4 Статті 2 Статуту ООН.

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Цей крок мав очевидну геополітичну мету – через серйозний конфлікт на Близькому Сході підняти світові ціни на нафту і забезпечити колосальні фінансові ресурси Кремлю для забезпечення війни проти України. За такого сценарію Білий дім де-факто опинився в межах чужої політики чи геополітичного задуму, де дії американського лідера почали підігрувати зовнішнім інтересам, змушуючи власних громадян платити подвійну ціну за дизель на заправках задля наповнення казни Кремля нафтодоларами. Лише принципова судова влада США своїм опором не дала цьому свавіллю остаточно розвалити правову систему.

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Стаття ІІІ Конституції гарантує незалежність судів, і коли Трамп здійснював нападки на суддів, судова гілка влади залишалася останнім бастіоном свободи, який завадив узурпації.

Формально саме шалені ціни на дизельне пальне погнали американських виборців на виборчі дільниці 3 листопада 2026 року, але глибинна причина крилася в усвідомленні обману.

Громадяни зрозуміли, що паливна криза, через яку цінники злетіли майже вдвічі, є прямим наслідком близькосхідної ескалації Трампа.

Більше того, Білий дім намагався перекласти свою провину на Україну, поширюючи пропагандистські міфи про те, що дизель подорожчав нібито через знищення українськими силами нафтопереробних заводів у Росії. Але ситуацію кардинально перевернув 44-й президент США Барак Обама під час свого виступу в Джорджії. Він чітко довів виборцям, що українські удари по російських НПЗ не мають жодного стосунку до внутрішнього ринку США, оскільки США взагалі не купують російське паливо через санкції.

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Промова Обами в Джорджії розкрила людям очі на те, що однією з головних причин двократного стрибка цін став нафтовий хаос від близькосхідної авантюри самого Трампа, яка об'єктивно дозволяла Росії отримувати колосальні надприбутки від підвищення цін на нафту.

Усвідомлення цих процесів шокувало громадян, і Україна в певній мірі стала вагомим моральним фактором, коли виборці визначалися, за кого голосувати на дільницях. Люди зрозуміли, що Трамп та його оточення на чолі з олігархами на кшталт Ілона Маска будують систему, яка намагається стати над Конституцією, де інтереси американців ігноруються, а український народ вимушений вести нерівну боротьбу.

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Інстинкт самозбереження американського народу, фактично сформував електоральний Політичний Майдан, який обмежив диктат Трампа, спричинивши масштабну "синю хвилю".

Демократична партія здобула повний контроль над обома палатами Конгресу, завоювавши більшість у Сенаті, де отримала щонайменше 54 місця, та в Палаті представників із показником понад 240 місць, причому республіканці втратили позиції навіть у таких традиційно консервативних штатах- як Техас, Канзас та Південна Кароліна.

Значна частина виборців використовувала ці вибори як протест проти Трампа, і саме протестні настрої визначили в значній мірі їхній результат. Трамп свідомо намагався переконати виборців, що вони фактично голосують за нього, тобто вони повинні думати, що його прізвище наче присутнє у бюлетені. Він намагався перетворював вибори у референдум довіри до себе. Тепер він отримав його результати і може чітко усвідомити який реальний масштаб суспільного відторгнення своїй політиці.

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Для самої республіки результати цих виборів мають величезне значення: вони повернули Конгресу його законну силу, відновили баланс гілок влади і захистили 250-річну демократію від ризиків сповзання до автократії.

За 20-ю поправкою до Конституції новий склад Конгресу офіційно перебирає владу 3 січня 2027 року, перетворюючи Трампа на "кульгаву качку" під загрозою постійних розслідувань, судів та внутрішнього паралічу виконавчої влади.

Результати виборів сформували чіткий розподіл їх наслідків, де для самого Трампа поразка є нищівним особистим ударом, який моментально запустив стрімкий розвал всієї його управлінської вертикалі. Политична команда його адміністрації трималася виключно на ілюзії повної безконтрольності. Втрата парламенту спровокувала внутрішню проблеиу в Білому дому. Найбільш наочним підтвердженням цього став публічний демарш віцепрезидента Джей Ді Венса, який прямо визнав, що саме військова авантюра проти Ірану стала головною причиною електорального розгрому, через яку республіканці втратили Сенат на наступні шість років. Найближче оточення, включаючи його та Марко Рубіо, змушене рятувати свої політичні перспективи та публічно дистанціюватися від президента. Значна частина чиновників у Пентагоні, Держдепі та Мін'юсті усвідомила повну втрату майбутнього. Головним рушієм розвалу команди став страх перед юридичною відповідальністю за грубі порушення законів, які вони допускали, виконуючи вказівки Трампа.

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Після 3 січня 2027 року небезпека повноцінних розслідувань нового Конгресу стає для них надзвичайно високою.

А для Владіміра Путіна цей програш Трампа став справжньою стратегічною катастрофою. Після виборів 3 листопада велика спільна гра остаточно закінчилася. Росія втрачає свій головний таємний інструмент впливу на США зсередини, адже новий Конгрес жорстко заблокує будь-які спроби зняти санкції з Росії чи нав'язати Україні мирний план на умовах Кремля. Цей провал відбувається на тлі критичного виснаження регулярної російської армії.

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Колосальні щоденні втрати окупантів набули загрозливого характеру, змусивши їх повністю зупинити наступальні дії на Донбасі та вимушено переходити до стратегічної оборони. Ворог усвідомив, що не здатний захопити увесь Донбас ні у 2026, ні у 2027 роках. Натомість оборонний потенціал ЗСУ постійно збільшується, а розмір звільнених ЗСУ територій суттєво перевищує площу захоплених ворогом земель протягом усього року.

Кремль перебуває в паніці, адже новий Конгрес зафіксує фінансові пакети оборонної допомоги Києву. Для потреб ЗСУ вже офіційно за гроші європейських союзників закуплено понад 3 000 одиниць новітніх далекобійних високоточних крилатих ракет ERAM, які повністю адаптовані під українські винищувачі F-16. Лише одна ескадрилья таких літаків здатна одночасно випустити 144 ракети і високоточно ліквідувати будь-які стратегічні об'єкти на європейській частині Росії, будучи абсолютно стійкою до найкращих систем російської ППО.

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Треба сподіватись, що нова політична реальність у Вашингтоні прискорить передачу Україні першої великої партії цих крилатих ракет.

У стані повного стратегічного відчаю Путін змушений шукати термінові рішення. Маскуючи свою підготовку розмовами про "мирні переговори", Кремль терміново переносить центр ваги агресії в європейський простір, готуючи прямі гібридні атаки на безпеку ЄС. Російські спецслужби ймовірно штучно провокують і фінансують масові протести для розвалу єдності Європи. Ці процеси вже показали високу організованість і масовість – зокрема у Франції, де вуличні заворушення охопили понад 1,5 мільйона громадян, переважно молоді. Критичною небезпекою є те, що заклики лідерів окремих країн повністю закрити кордони з Росією і припинити видачу віз поки не знаходять повного розуміння в ЄС. Ця візова вразливість активно використовується спецслужбами Путіна для наповнення європейського простору новою агентурою, яка проникає в ЄС і починає масштабно впливати на настрої людей, підживлюючи їх дезінформацією та провокативними чутками.

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Офіційні дані соціологічних опитувань та екзитполів лише підтверджують повну обґрунтованість наших висновків. Звісно, первинним економічним каталізатором для більшості американців став сильний удар по їхньому власному гаманцю та подвоєння цін на дизельне пальне на заправках через абсолютно незрозумілу для них військову авантюру Трампа в Ірані. Проте найважливішим є те, що американське суспільство проявило високу громадянську зрілість і повністю розкусуло сутність цієї політики Білого дому. Коли громадяни через провідні ЗМІ дізналися, що ця штучна близькосхідна ескалація Трампа насправді ведеться в інтересах Путіна, відбулося приголомшливе прозріння виборців. На тлі того, що понад 70% американців стабільно висловлюють щиру симпатію та солідарність з українським народом, викриття таємного співпадіння інтересів Вашингтона та Москви викликало ефект ментального вибуху. Обидва лідери діяли у цинічному поєднанні: один підпалював Близький Схід задля ілюзії геополітичної величі, а інший – конвертував штучно роздуті ціни на нафту у фінансування кривавої агресії.

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Виборці чітко усвідомили, що паливний хаос, який погіршив їхнє щоденне життя, є прямим інструментом для наповнення казначейства Кремля нафтодоларами.

Американці зрозуміли, що за їхні гроші Росія отримує ресурси, щоб ще більш агресивно вбивати мирних українських громадян, руйнувати тисячолітні собори та нищити квітучі українські міста і села. Розуміння того, що Білий дім діє не в інтересах власного народу, а де-факто фінансує агресивну машину Путіна, стало тим головним чинником, який підняв націю на електоральний спротив 3 листопада. Саме тому героїчна боротьба України, яка змусила Кремль шукати порятунку в нафтовому шантажі, зрештою відкрила очі американському суспільству, погнала його на виборчі дільниці та врятувала США від внутрішнього авторитаризму.

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Деякі аналітики та публіцисти висловлюють думку, що тривалий і жорсткий опір України російській агресії тримав питання світової безпеки та захисту демократії у фокусі американської політики. Уповільнення планів Кремля та викриття його зв'язків із Тегераном допомогли американському суспільству та спецслужбам чіткіше побачити глобальні загрози. У цьому контексті зміна політичного курсу в США на виборах 3 листопада розглядається як реакція на ці загрози, що допомогло стримати рух американської системи в бік авторитарних тенденцій чи "тоталітаризму"

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За свої 250 років американська демократія успішно долала значно глибші інституційні кризи, тому є всі підстави вірити, що вона спроможна пережити виклики правління Трампа, оскільки чітка позиція американських виборців вже стратегічно зупинила спробу виконавчої влади стать над Конституцією. Для України цей вибір означає руйнацію кулуарних планів нашої капітуляції та відкриває нове вікно стратегічної стабільності, проте Захід має негайно закрити європейські візові дірки, щоб зупинити гібридний розпач Кремля і бути пильним, оскільки Путін абсолютно непередбачуваний і його плани не змінилися. В умовах такої стратегічної катастрофи, яку він отримав від американських виборців та з урахуванням істотного зростання негативної внутрішньої політичної ситуації від здатний на будь які божевільні кроки.

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Наш аналіз є абсолютно об'єктивним, і ми не збираємося підігрувати жодній політичній стороні всередині США, хоча очевидно, що симпатії українського народу перебувають на боці американського народу та його вибору.

Треба визнати, що серед електоральних пріоритетів Україна не посідає перші позиції серед американських виборців, але як показали результати цих виборів фактор України теж мав вагоме значення у збереженні найбільшого надбання американського народу – демократії, адже в процесі виборчих перегонів тема захисту демократії у всьому світі і в тому числі в Україні активно використовувалася опонентами Трампа і його партії. Це допомогло мобілізувати виборців, які вважали загрозу авториторитаризму у Сполучених Штатах реальною.

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Але, коли провідні американські ЗМІ розгорнули активну дискусію про те, що саме близькосхідна кампанія Трампа стала каталізатором паливної кризи в США, значна частина виборців побачила суперечливість у діях президента:

з одного боку – заклики до швидкого миру в Україні,

з іншого – кроки, що підживлюють бюджет путінської Росії, що стимулювало ще більшу агресію.

Це суттєво вплинуло на результати голосування.

Те, що американський виборець пов'язав внутрішні ціни на заправках із геополітичними прорахунками Білого дому на користь Кремля, дійсно стало одним із переломних факторів, який і забезпечив демократам контроль над Конгресом.

Логічний ланцюжок "Війна з Іраном – Ріст цін на нафту – Наповнення бюджету РФ – Агресивна війна в Україні" став потужною політичною зброєю проти Трампа. Саме Україна стала вагомим фактором, який врятував Америку.

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