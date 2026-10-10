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"Одностороння поступка": в ISW вказали на нюанс із зняттям санкцій США щодо російського дизеля

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
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"Одностороння поступка": в ISW вказали на нюанс із зняттям санкцій США щодо російського дизеля
Експерти вказали на нюанс щодо скасування санкцій США стосовно російського дизеля

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з диктатором Росії Володимиром Путіним щодо скасування обмежень на експорт російського дизельного палива. Експерти та аналітики вказують на те, що крок Вашингтона стане прямою фінансовою підтримкою військових дій Кремля.

Крім того, натомість від РФ американці не вимагали жодних поступок. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Деталі угоди та графіки поставок

Згідно із заявою Трампа, домовленості передбачають негайну поставку понад 300 тис. тонн дизельного палива. Надалі планується поставка ще 500 тис. тонн у листопаді.

У найближчій перспективі РФ може продати додатково 1 млн тонн дизельного палива та до 3 млн тонн дизельного палива в короткі терміни залежно від стану російських НПЗ.

Для реалізації угоди Міністерство фінансів США за вказівкою президента вже видало тимчасову генеральну ліцензію, яка знімає обмеження на виведення російського дизельного палива на міжнародний ринок.

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Удари по НПЗ і заборона на експорт

Це рішення ухвалено на тлі непростої ситуації в самому паливно-енергетичному комплексі РФ. У 2025 році частка Росії у світовому експорті дизельного палива становила 9,5%.

Однак уже 8 липня 2026 року Росія була змушена ввести тимчасову заборону на експорт дизельного палива. Причиною стала активізація ударів по нафтопереробних потужностях на території РФ, а також удари по логістичних ланцюгах, що забезпечують паливом фронт і тимчасово окуповані території.

Фінансування війни та односторонній крок США

Ключовим ризиком рішення США дозволити експорт російського дизельного палива є прямий економічний ефект для Кремля. Доходи від продажу нафтопродуктів дозволять Росії продовжувати фінансування бойових дій проти України та нівелюють спроби змусити Москву припинити війну.

Крім того, крок Вашингтона називають односторонньою поступкою. Сполучені Штати послабили свій переговорний тиск і режим санкцій, тоді як російська сторона не запропонувала жодних зустрічних поступок у рамках переговорів щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, частина сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США виступила з різкою критикою рішення президента Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного палива по всьому світу. На їхню думку, цей крок суперечить прийнятому у вересні закону про санкції імені Ліндсі Грема та прямо фінансує військову машину Кремля.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну кампанію навколо телефонної розмови між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков озвучив цілу низку компліментарних тез, намагаючись продемонструвати "небувалу теплоту" у відносинах між Вашингтоном і Москвою.

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