''Обидві сторони дали на це згоду'': Трамп проголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

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Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social. У дописі він оголосив про нібито досягнуту домовленість і закликав обидві сторони її дотримуватися.

"З цієї хвилини у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання", – написав американський президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Дональд Трамп заявив про "успішну" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського президента, вони домовилися про закупівлю російського дизельного пального. Як писало німецьке видання Bild, Росія має поставити до США до 4,8 млн тонн дизелю протягом кількох місяців, зокрема 300 тис. тонн у жовтні.

Наступного дня Трамп публічно подякував Путіну у відповідь на критику Володимира Зеленського щодо домовленостей із Москвою. Крім того, американський президент заявив, що Україні настав час призначити нового лідера, звинувативши Зеленського в тому, що він нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на компроміси.