NYT про поворот Трампа до Москви: Україна відчуває моральний удар, а США перетнули незворотну межу

Президент США Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від України і шукає співпраці з Росією, яка розв'язала повномасштабну війну. На тлі російських атак на українські міста рішення Вашингтона закуповувати російське дизельне пальне та призупиняти санкції викликають в українців відчуття зради й морального потрясіння.

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Про це повідомляє The New York Times. Розрив між поглядами американського президента та досвідом українців став особливо відчутним, а його зближення з Москвою багато хто в Україні сприймає як перетин межі, після якої повернути колишню довіру буде складно.

Трамп зближується з Москвою на тлі російських атак

Автори матеріалу звернули увагу на контраст між заявами Трампа та наслідками російських ударів. Того самого дня, коли американський президент сказав журналістам, що Росія "добре поводилася щодо України", Володимир Зеленський опублікував фотографію 14-місячної Ангеліни, яка загинула внаслідок удару російського дрона по дитячому майданчику.

Мати дівчинки Інна також померла в лікарні, повідомив український президент. За оцінкою NYT, цей епізод особливо виразно показав, наскільки відрізняється сприйняття війни у Вашингтоні та в Україні.

Трамп продовжує говорити про величезну кількість загиблих і необхідність припинити бойові дії. Водночас він звинувачує Україну у власних внутрішньополітичних проблемах і звертається до Росії по допомогу. Особливе обурення в Україні викликали рішення щодо російського дизельного пального та призупинення санкцій, які, за оцінкою енергетичних експертів, навряд чи допоможуть суттєво знизити ціни на пальне перед проміжними виборами у США.

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За даними видання, Сполучені Штати скоротили допомогу Україні на 99%, а тепер американські гроші спрямовуються до Кремля, підтримуючи російську військову машину. В Організації Об'єднаних Націй тим часом заявляють, що кількість жертв серед українського цивільного населення зростає до "нового жахливого рівня".

Українці відчувають себе зрадженими

NYT зазначає, що за попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон позиціонував боротьбу України як частину глобального протистояння за свободу та демократію. Українці ховали загиблих, вірячи, що їхні жертви не марні, а країна бореться за цінності, важливі для всього демократичного світу.

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Тепер ситуація кардинально змінилася. Трамп розглядає війну переважно крізь призму угод і взаємної вигоди, а не як протистояння агресора та держави, яка захищається.

"Ми багато дали Україні. Вони нічого нам не дали. Пам'ятайте про це", – заявив американський президент минулого тижня.

Павло Казарін, головний сержант Сил безпілотних систем ЗСУ та письменник, вважає, що Трамп руйнує репутацію Сполучених Штатів, яку його попередники формували десятиліттями завдяки підтримці демократії, свободи та союзників у всьому світі.

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На думку Казаріна, американська адміністрація не розуміє головної мети Росії – знищити Україну як незалежну державу. Саме тому спроби домовитися про мир без усвідомлення цього ризику можуть зазнати невдачі.

"Для українців ця війна – це війна за існування", – наголосив військовий.

Візит Віткоффа до Росії та нові удари по Києву

Ще одним символом зміни американської політики став візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга. Він назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом" після звільнення американського громадянина, якого уряд США вважав незаконно затриманим.

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За кілька годин після цього Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету. Три з них, за словами Зеленського, були оснащені касетними боєприпасами, призначеними для ураження значної території.

Реакція Білого дому на використання такого озброєння проти міста з населенням близько трьох мільйонів людей була відсутня, зазначає видання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що кияни на власному досвіді відчули, чого вартий російський "гуманізм", коли ракети вражали енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

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"Умиротворення, прислужництво та лестощі не зупинять цю війну", – наголосив він.

Лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук також звернула увагу на те, що кількість жертв серед цивільного населення зростала попри майже дворічні спроби Трампа домовитися про припинення війни.

Вона вважає, що зосередження американської адміністрації на територіальних претензіях Росії, правах на українські корисні копалини та бізнесових домовленостях фактично надсилає Москві сигнал, що долі цивільних не надають належного значення.

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Кількість жертв серед цивільних зростає

За даними ООН, у 2025 році кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зросла на 31%. У першій половині 2026 року цей показник збільшився ще на 37%.

У вересні, за наведеними у матеріалі даними, загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей отримали поранення. Це на 85% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Матвійчук побоюється, що ситуація може погіршитися через скорочення обміну американськими розвідданими, затримки постачання ракет-перехоплювачів і повідомлення про обмеження швидкості роботи супутникової системи інтернету, контрольованої Пентагоном.

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"Коли ви забираєте ресурси, необхідні стороні, яка захищається, ви не зупиняєте війну", – заявила Матвійчук.

Чому Україна не може просто припинити опір

Попри звинувачення Трампа на адресу Зеленського, українці наголошують, що не можуть просто відмовитися від боротьби. Росія розпочала вторгнення, тоді як Київ погоджувався на запропоновані американською адміністрацією варіанти зменшення інтенсивності бойових дій – від повного припинення вогню до обмежених перемир'їв на суші, у повітрі та на морі. Москва ж не погодилася на жодну з таких пропозицій у суттєвому обсязі.

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За даними української розвідки, Росія накопичує сотні балістичних ракет, тисячі крилатих ракет і десятки тисяч безпілотників для зимової кампанії, метою якої є перетворення українських міст на непридатні для життя території.

Видання також нагадує про задокументовані злочини російських військових у Бучі, масові поховання в Ізюмі та катівні, виявлені в Херсоні й інших звільнених населених пунктах. Через це багато українців переконані, що капітуляція не принесе справжнього миру.

Матвійчук наголосила, що російська окупація означає набагато більше, ніж заміну державного прапора.

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"Якщо ми припинимо опір, то перестанемо існувати. Ми зникнемо як нація", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про нібито успішну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що сторони домовилися про постачання російського дизельного пального до США. У межах цього рішення Вашингтон тимчасово послабив санкційні обмеження, дозволивши продаж, постачання та імпорт дизеля російського походження.

Як писав OBOZ.UA, американська активістка Лора Лумер виступила проти домовленостей щодо постачання російського дизельного пального до США та підтримала позицію президента України Володимира Зеленського. Вона наголосила, що доходи від продажу пального можуть допомагати Кремлю фінансувати війну проти України.