Новий пакет допомоги та спільні проєкти: Україна і Фінляндія підписали пакет угод на €300 млн. Фото

Україна та Фінляндія підписали сім документів про співпрацю на загальну суму 300 млн євро. Домовленості охоплюють оборонне виробництво, розроблення безпілотних систем, супутникові спроможності, будівництво укриттів, промислові проєкти, а також посилення логістичної та енергетичної інфраструктури України.

Відео дня

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Документи підписали 22 жовтня в Києві під час Українсько-фінського бізнес-форуму, за участю керівників обох держав і представників українського та фінського бізнесу.

"Сьогодні у нас продовження нашої роботи з Фінляндією – дуже змістовне. Предметно працюємо з урядом Фінляндії – з паном Премʼєр-міністром Петтері Орпо. Дякую за цю співпрацю і такий рівень відносин між нашими країнами. Є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і ще додатково – угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів підписані, загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – 300 мільйонів євро", – сказав Зеленський.

Фінляндія допомагатиме з будівництвом укриттів

Одним із напрямів домовленостей стала розбудова захисної інфраструктури в Україні. Міністерство внутрішніх справ України та фінська компанія Kenno Tech, яка працює у сфері оборонної промисловості та спеціалізується на захисних броньованих бар’єрах і модульних конструкціях, підписали меморандум про співпрацю, який стосується розбудови безпекових об'єктів та укриттів в Україні.

РЕКЛАМА

За словами Зеленського, Фінляндія є лідером Коаліції укриттів, і Україна розраховує на залучення додаткового фінансування для таких проєктів.

"Фінляндія є лідером Коаліції укриттів, і в нас є домовленість, що в рамках цієї Коаліції будемо працювати заради додаткових фінансів на будівництво укриттів в Україні", – сказав президент.

Він зазначив, що будівництво укриттів уже триває в різних регіонах України. Частину проєктів планують реалізувати найближчим часом, тоді як складніші об’єкти, зокрема укриття в лікарнях, ще перебувають у процесі будівництва. Окремо Україна та Фінляндія планують розвивати використання мобільних укриттів.

Головні історії дня

"Факт, що Коаліція укриттів почала працювати", – наголосив Зеленський.

За його словами, Фінляндія також має намір організувати міжнародну зустріч країн- учасниць Коаліції укриттів. Наразі до неї входять 16 держав, і очікується подальше розширення.

"Потрібні зустрічі, формати, щоб дати більше фінансування на такі безперечно важливі проєкти", – сказав президент.

Зеленський також відзначив досвід Фінляндії у створенні захисних споруд: "Серед усіх в Європі саме у Фінляндії найбільший досвід, найвища якість будівництва укриттів".

РЕКЛАМА

Україна і Фінляндія розширюють співпрацю у виробництві дронів

Ще одним напрямом домовленостей стало спільне виробництво БПЛА.

Центр досліджень безпілотних систем та Patria Group підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження стратегічної співпраці. Документ підтверджує намір створити на території Фінляндії спільне підприємство, яке займатиметься розробленням і виробництвом безпілотних систем військового та подвійного призначення.

РЕКЛАМА

Окрему домовленість підписали компанії "Бавовна Мілтек" та Insta. Вони заявили про намір створити у Фінляндії потужності для виробництва та розроблення важких безпілотних авіаційних систем – зокрема бомбардувальників і носіїв.

Україна отримає більше фінських супутникових спроможностей

Міністерство оборони України та фінські компанії Nokia Defense і ICEYE підписали лист про наміри щодо співпраці у космічній сфері. Йдеться, зокрема, про розвиток спроможностей українського Міноборони у сфері супутникового зв’язку.

РЕКЛАМА

Зеленський заявив, що Україна домовилася ширше використовувати супутникові можливості Фінляндії для потреб оборони.

"Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Це важливо для нашої оборони, для стійкості України", – сказав президент.

Він також подякував фінській стороні за готовність підтримати українську логістику та енергетику.

"Дякую за готовність підтримати нашу логістику та енергетику – це ключові мішені для Росії зараз", – зазначив Зеленський.

РЕКЛАМА

Фінляндія передасть Україні десять локомотивів

Окремою домовленістю стала передача Україні десяти локомотивів фінської залізничної компанії VR та комплекту запасних частин для відновлення залізничної логістики.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький і прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підписали сертифікат про передачу Україні десяти тепловозів.

За словами Зеленського, Фінляндія стала першою країною, яка безплатно передає "Укрзалізниці" локомотиви.

Президент наголосив, що посилення залізничної та енергетичної інфраструктури має особливе значення, оскільки Росія регулярно завдає ударів по об’єктах української логістики та енергетики.

РЕКЛАМА

"Те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, – це дійсно підтримає", – сказав Зеленський.

Україна і Фінляндія створять промислову раду

Федерація роботодавців України та Конфедерація фінської промисловості підписали меморандум про співпрацю та створення Українсько-фінської промислової ради.

Очікується, що цей формат стане майданчиком для розвитку економічної та промислової взаємодії між двома країнами.

В Україні планують завод збірного залізобетону

Ще один документ стосується будівельної галузі. Українська компанія "Авантаж Технолоджи" та фінська Elematic Oyj підписали лист про наміри щодо реалізації проєкту індустріалізованого житлового будівництва та створення в Україні заводу збірного залізобетону.

РЕКЛАМА

Йдеться про розвиток технологій, які дають змогу швидше зводити житлові та інші об’єкти, що особливо важливо для відновлення України.

Таким чином, підписані в Києві документи охоплюють одразу кілька напрямів – від військово-промислового співробітництва та безпілотних систем до укриттів, супутникового зв’язку, залізничної логістики, енергетики та відновлення промисловості.

Як повідомляв OBOZ.UA, Зеленський оголосив про старт роботи Коаліції укриттів. Лідером Коаліції є Фінляндія, до об'єднання вже входять 16 учасників, а її склад планують розширювати.