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15 лютого керівнику ФСБ Бортникову виповнюється 75 років. І його заміна на, імовірно, першого зама Корольова обговорювалася майже рік. Але Путін залишив хворого старого Бортникова ще на рік. Точніше, поки хтось із них не помре

1. Звільнити Бортникова в розумінні Путіна – це показати всім, який він старий. І хоча в Росії багато хто писав, що Бортников неодноразово просився на пенсію, Путін не наважився це зробити. Відставка Бортникова нагадує йому про його ж неминучу смерть. А гонки на катафалках – його найбільший страх. Між іншим, саме в тому так довго не дозволяли говорити про швидку смерть Жириновського, який навіть померши, продовжував "працювати" з лікарні. Зараз та сама історія з лідером Справедливої Росії Міроновим, якого ніхто не бачив кілька місяців, а він "активно працює" над законопроектами. Але це психіатрія. Є й логічніші інструменти.

2. Для розуміння сьогоднішніх процесів нам потрібно повернутися на пару місяців назад, коли спочатку посадили, а потім випустили з СІЗО бандита-мільярдера, знайомого Путіна Іллю Трабера. Тоді операцією по затриманню особисто керував перший заступник голови ФСБ Сергій Корольов. Після звільнення Трабера зі своєї посади і навіть з ФСБ вилетів керівник Служби економічної безпеки ФСБ Сергій Алпатов, права рука Корольова. Зараз, з великою долею імовірності можна реконструювати події таким чином:

- Алпатов доніс Корольову про якийсь підвид зради зі сторони Трабера. Корольов надав ці документи Путіну, який дав добро на арешт.

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- Далі в гру включився помічник та колишній охоронець Путіна Дюмін, який надав Путіну данні про те, що Корольов і Алпатов помилилися. На основі цих документів Путін прийняв рішення про звільнення і реабілітацію Трабера. Більше того, його активи, які вже майже перейшли в руки Ковальчуків, були повернуті Траберу.

- Ця історія, схоже, дала привід Путіну не ставити Корольова керівником ФСБ, Дюмін добився того, щоб Корольов аж настільки не посилився (схоже там є якісь тертя), а Ковальчуки мають зуб на Дюміна. Між іншим, одна з останніх новин, яку дає російське видання "ВЧК-ОГПУ", – це те, як Ковальчуки не дали Дюміну поставити свою людину на голову Росимущевчтва і зберегли свого керівника Вадима Яковенка.

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3. Таким чином, в ФСБ залишається тривладдя, коли є три вертикалі: вертикалі Бортникова, Корольова і Ткачова (керівник воєнної контррозвідки, людина Сєчіна). На думку Путіна саме тривладдя дозволяє йому жити в спокої, бо в ФСБ не може визріти переворот.

4. В той же час протягом останнього року ми бачимо надсерйозне посилення ФСБ. І, де факто, Путін сам того не помічаючи, починає розбивати вертикаль технократів, пік могутності якої припав на 2022-23 роки, коли саме вони не дали впасти російській економіці під санкціями. Коли в 2024 році Путін різко обмежив коло недоторканних, він тим самим зробив технократів беззахисними перед ФСБ. Точніше, недоторканними залишилася пара десятків людей з його оточення, але ці люди не можуть вже захистити своїх людей. І саме тому, ФСБ так близько підійшло до Кірієнка та Мішустіна, хоча й не може їх зачепити. Вся ця історія розмиває вертикаль технократів, яка тримається виключно на бажанні Путіна не міняти нікого зі свого оточення. Це, звичайно ж не крах системи – це повільна, але невпинна її ерозія.

5. Я розумію, що в коменти зараз прийдуть люди, які почнуть говорити, що в Росії нічого не змінюється і навіщо це писати. І це ті самі люди, які в 2022 писали, що ось буде 200 тисяч вбитих росіян і війна зупиниться.

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