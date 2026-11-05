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Серж Марко
Серж Марко

Військовий блогер

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Новини політики / Думки
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1,6 т.
Блог |

Нове відео НАБУ "Карфаген": наскільки все прогнило, виглядає страшно

Нове відео НАБУ "Карфаген": наскільки все прогнило, виглядає страшно
Співробітники НАБУ затримали генерала СБУ. Джерело: Telegram-канал Ukraine context

Двічі передивився нове відео НАБУ "Карфаген".

Якщо чесно, то я розумію, що країна просто ще не змогла осмислити те, що відбулось.

Так, про те що така система існує – знали в вузьких колах. Але те, наскільки все прогнило – виглядає страшно.

Нацполіція. СБУ. Держслужбовці. Судді. Міністри. Наркоторгівля, кол-центри, друк фальшивих грошей, рекет, кришування, мільйонні заробітки на криміналі, в той час коли країна стікає кровʼю, причому заробіток з наркосиндікатом, що повʼязаний з ФСБ. Окремо цікаво тепер запитати у комітета Бужанського і самого Бужанського, які протидіяли викриттю цієї схеми.

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Просто треш.

Якби не війна, то на днях були б дуже драматичні події. Під ВР та службами збирались би люди, які в ті часи що ці упирі заробляли з наркосиндікатом – воювали та втрачали близьких.

Багато.

З картонками, плакатами та фаєрами.

А потім хтось би закричав "Банду геть!".

І почалось би.

Але не можна, зараз війна.

Те, що виклали – це п*здець. І не дай боже, влада випустить хоч когось, як Кравченка за кордон. Це готові фсбешні кадри, які мали доступ до секретної чутливої інформації. Маю надію, що правоохоронці зроблять все як треба.

Але це пздц. Нема слів.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сержа Марка
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