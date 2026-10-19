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"Ніякої Ялти-3 не буде": Безсмертний пояснив стратегію Китаю щодо війни в Україні

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
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"Ніякої Ялти-3 не буде": Безсмертний пояснив стратегію Китаю щодо війни в Україні
Сі Цзіньпін з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним

Омріяної російським диктатором Володимиром Путіним "Ялти-3" не буде. У поділі Європи на сфери впливу  РФ та США не зацікавлений Китай, адже європейський ринок дуже важливий для Пекіну.

До того ж, протистояння між Європою, США та Росією дає Киаю стратегічні переваги. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив український  політик дипломат Роман Безсмертний.

Пекін не дасть Вашингтону і Москві ділити Європу

Безсмертний переконаний, що Китай не зацікавлений у поділі Європи між США та Росією, оскільки Європейський Союз є важливим ринком для китайських товарів. Про це він сказав, коментуючи можливий перерозподіл сфер впливу між Вашингтоном і Москвою.

"Мені постійно задають питання, чи буде Ялта-3. Я кажу, що ніякої Ялти-3 не буде... На біса це Сі Цзіньпіну? Йому треба ліквідна Європа, який він має можливість продавати, як ліквідному покупцю, майже на 600 мільярдів щороку товарів", – підкреслив політик.

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Він вважає, що Пекін може спостерігати за суперництвом між Трампом і Путіним, не втручаючись у нього безпосередньо.

"У цій ситуації Сі Цзіньпін сідає на березі річки Хуанхе і стежить за тим, чиї пропливають тіла. І він дочекається, як по річці пропливе. І Путін, а за ним і Трамп. І на цьому проблема вся скінчиться", – сказав Безсмертний.

Водночас він вважає, що поточна ситуація може бути вигідною для Китаю, оскільки послаблює його економічних і політичних конкурентів.

"Інша справа, що нинішня ситуація страшно вигідна Сі Цзіньпіну. І тому він тим самим, влаштувавши вічну війну для Путіна і вічне ресталище для Дональда Трампа, влаштовує поєдинок,  обмежує можливість Європи конкурувати на світовому ринку. І обмежує здатність і можливість Європейського Союзу побудувати новий світовий порядок", – заявив Роман Безсмертний.

Він також наголосив на масштабі китайської економіки та її відмінності від підходів Трампа і Путіна.

"Суть цієї тактики полягає в тому, що Китай завеликий. Китай набагато глибший. І країна з надмірно величезними проблемами, щоб займатися такими дрібними речами, якими займаються Трамп і Путін", – вважає  політик.

Нагадаємо,  після останніх подій Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну.. Ці вміння  можуть вплинути на підходи Китаю до ведення бойових дій у разі конфлікту навколо Тайваню.

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