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"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито фактично не вводила мораторій на удари по російських енергетичних об'єктах та НПЗ. За його словами, атаки безпілотників продовжувалися.

Про це повідомили росмедіа. Також він згадав про дизельну угоду президента США Дональда Трампа з Путіним, назвавши позицію Європи щодо цього питання "деструктивною".

Що відомо

У Кремлі поскаржилися на удари України по РФ, зазначивши, що Україна нібито не вводила мораторій на удари по російських енергооб'єктах.

"Жодного мораторію з боку Києва на удари по енергооб'єктах РФ фактично не було", – заявив Пєсков.

Говорячи про угоду щодо експорту російського дизелю, Пєсков назвав позицію Європи щодо цього питання "деструктивною". Також у Росії вкотре звинуватили Україну в нібито небажанні "Києва і особисто Зеленського йти на мир" у контексті "енергетичних зусиль США щодо мирного процесу". 

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Що передувало

У неділю, 11 жовтня, американський президент Дональд Трамп оголосив про "енергетичний режим тиші", на який нібито погодилися Київ і Москва.

Спершу речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков не підтверджував досягнення угоди, а потім заявив, що перемир'я "не було конкретизоване". Так він намагався виправдати російські удари по українській енергоінфраструктурі. Зокрема, після ракетних ударів по київських ТЕЦ та інших об’єктах енергетичної інфраструктури України Пєсков заявив, що Росію не можна звинувачувати в недотриманні так званого "енергетичного перемир’я". За його словами, російські окупанти продовжують терор, тому що "перемир’я не було конкретизовано".

Видання Axios стверджує, що в оголошенні президента США йшлося про припинення обстрілів виключно нафтопереробних заводів, а припинення ударів по електростанціях та енергомережах нібито розглядається як "наступна точка" домовленостей між Україною і Росією, якщо атак по НПЗ не буде.

Володимир Зеленський зазначав, що українські воїни не здійснювали нових ударів по російській нафтопереробці попри те, що противник продовжував обстріли енергетики й цивільних об'єктів.

Трамп усе одно звинуватив Київ. В його уяві кремлівський ватажок Путін нібито прагне миру, а Зеленський "не хоче домовлятися".

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Під атакою опинилися об’єкти енергетики. Після серії вибухів у лівобережній частині столиці зникла електрика, перебої зі світлом фіксуються й на правому березі, відомо про постраждалих і загиблих.

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