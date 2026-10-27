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Блог

Валерій Залужний
Валерій Залужний

посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
5,4 т.
Блог |

Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій

Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій
Військові НАТО у Європі. Ілюстративне фото. Джерело: NATO

Війна в Україні триває через слабкість Західного світу і його системи безпеки. Системи, яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповненої дорогою високоточною зброєю. Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей.

Тому я дуже ціную можливості напряму спілкуватися з молодими офіцерами, які у найближчому майбутньому визначатимуть національну безпеку своїх країн. Мав нагоду виступити в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії. Це офіцери з різних країн, які готуються до вищих командних посад. І саме від їхніх рішень невдовзі буде залежати безпека Європи.

Особливо радує, що серед слухачів є й українські офіцери з реальним бойовим досвідом.

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Ніякі зобов'язання не врятують: Заходу треба позбутися ілюзій

Валерій Залужний. Джерело: Телеграм Валерія Залужного

Головне, що хочеться донести молодим військовим – недостатньо просто закуповувати нову зброю. І навіть недостатньо змінювати тактику під ті ж дрони. Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе. Доктрина – це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему. Вона дасть змогу оцінити вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії.

Актуальна доктрина – це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують. Тому молодим офіцерам треба швидко вчитися. Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне – вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Валерія Залужного
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