Німеччина має намір організувати тристоронній саміт. Про це заявив представник АдГ Маркус Фронмайєр, який входить до комітету Бундестагу із закордонних справ. Переговори мають стати майданчиком для обговорення майбутніх відносин між трьома країнами без участі української сторони.

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АдГ розраховує провести зустріч навесні 2027 року в Абу-Дабі. Інформацію повідомляє французьке видання Le Monde.

У партії стверджують, що підтримують контакти з Державним департаментом США, радниками американського президента Дональда Трампа, Міністерством закордонних справ Росії та адміністрацією Володимира Путіна.

У Москві також підтвердили підготовку до контактів із представниками німецької політичної сили. Зокрема, російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Путіна та залучений до мирних переговорів, 22 жовтня заявив про заплановану на грудень зустріч із представниками АдГ. Він також згадав форум, який може відбутися у другому кварталі 2027 року, однак не назвав його конкретного місця та тематики.

Серед питань, які пропонують винести на обговорення, Фронмайєр назвав економічне й енергетичне партнерство, а також майбутнє газопроводу "Північний потік". АдГ разом із ліворадикальним рухом BSW Сари Вагенкнехт виступає за відновлення його роботи, аргументуючи це необхідністю повернути Німеччині доступ до дешевого російського газу.

Окремо в партії наполягають на припиненні німецької військової та фінансової допомоги Україні. За оцінкою представників АдГ, її обмеження може стати важелем впливу на Київ, щоб спонукати українську владу до переговорів із Москвою.

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Водночас політична сила вважає, що Україна має відмовитися від територіальних претензій на землі, які Росія захопила ще до повномасштабного вторгнення, зокрема на Крим.

Крім того, АдГ виступає за негайне відновлення економічних відносин із Росією, скасування санкцій, повернення країни до G7 та допуск російських спортсменів до міжнародних змагань.

Наразі АдГ посідає провідні позиції в загальнонаціональних опитуваннях у Німеччині, випереджаючи блок ХДС/ХСС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом. Водночас запропонований партією формат саміту не передбачає участі України, попри те, що Німеччина залишається одним із найбільших постачальників допомоги Києву.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.