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Німеччина вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot, – Пісторіус

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
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Німеччина вичерпала можливості для передачі Україні систем Patriot, – Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Джерело: Kay Nietfeld/DPA

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не може постачати Україні системи протиракетної оборони Patriot. За його словами, ФРН вичерпала свої можливості, тож додаткові поставки наразі виключені. 

Про це Пісторіус сказав в інтервʼю Berliner Morgenpost, передає Focus. Він нагадав, що Німеччина надала Україні кілька систем Patriot та керовані ракети. 

"Усе, що ми надаємо зараз, ми поки що не зможемо замінити, це створило б у нас прогалини, відповідальність за які ми не можемо взяти на себе... Ми не можемо зробити більше зараз", – зазначив міністр.

Зважаючи на це, тепер інші держави повинні докласти більше зусиль. Це питання буде розглянуто в середині листопада на засіданні Контактної групи з питань оборони України, додав міністр оборони ФРН. 

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Раніше Пісторіус говорив про те, що Німеччина та Велика Британія працюють над пошуком додаткових засобів протиповітряної оборони для України, зокрема ракет до систем Patriot. Причиною є недостатні обсяги американських постачань, а власне виробництво боєприпасів у ФРН поки лише набирає обертів.

Він наголосив, що ситуація із забезпеченням України ракетами-перехоплювачами залишається непростою, а наявних поставок зі США недостатньо для потреб української ППО.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у межах візиту до Берліна. За результатом зустрічі глава держави повідомив про контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки.

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